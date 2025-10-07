« L'externalisation en l'état », également appelée « réhébergement », est le processus de migration d'une copie exacte d'une application ou d'une charge de travail (et de son magasin de données et de son système d'exploitation) d'un environnement informatique à un autre, généralement d'un environnement local vers un cloud public ou privé.
Parce qu'elle n'implique aucune modification de l'architecture de l'application et peu ou pas de modification du code de l'application, la politique d'externalisation en l'état permet une migration plus rapide, moins laborieuse et (initialement) moins coûteuse par rapport à d'autres processus. C'est également le moyen le plus rapide et le moins coûteux pour une organisation de commencer à transférer des frais d'investissement informatiques (CapEx) vers des dépenses opérationnelles (OpEx) afin d'initier une stratégie de cloud hybride et de commencer à tirer parti de la puissance de calcul du stockage et de l'infrastructure réseau du cloud.
Au début du cloud computing, la migration 'externalisation en l'état' valait la peine d'être envisagée pour toutes les applications locales, à l'exception des plus anciennes, des plus complexes et des plus étroitement couplées. Mais au fur et à mesure que les architectures cloud ont évolué et ont permis d'améliorer la productivité des développeurs et des modèles de tarification du cloud toujours plus favorables, la valeur à long terme de la migration d'une application « telle quelle » qui ne peut pas tirer parti de l'environnement cloud a considérablement diminué.
Aujourd'hui, l'externalisation en l'état est principalement considérée comme une option pour faire migrer des charges de travail qui sont dans une certaine mesure prêtes pour le cloud, (par exemple, charges de travail VMware, des applications conteneurisées, des applications construites sur une architecture de microservices) ou comme première étape du processus de modification de l'architecture d'une application monolithique pour le cloud, sur le cloud.
Par rapport à la poursuite de l'exécution d'une application sur site, la migration de type externalisation en l'état peut offrir plusieurs avantages convaincants :
Encore une fois, l'externalisation en l'état ne produira pas ces avantages pour toutes les applications. Une application qui n'est que partiellement optimisée pour l'environnement cloud peut ne jamais réaliser les économies potentielles du cloud et peut en fait coûter plus cher à exécuter sur le cloud à long terme. Si une application s'exécute lentement ou de manière inefficace localement, il est peu probable qu'elle s'exécute mieux sur le cloud sans modification. Les frais de licence et les restrictions peuvent rendre la migration 'externalisation en l'état' excessivement coûteuse, voire juridiquement impossible.
La technologie de virtualisation VMware est omniprésente dans l'entreprise. VMware représente 80 % du marché de la virtualisation, et 100 % des entreprises du Fortune 100 utilisent VMware pour virtualiser leurs centres de données locaux. Sans surprise, la plupart des fournisseurs de cloud proposent une infrastructure VMware pour l'hébergement d'applications, et certains proposent des outils et des services spécialisés pour les migrations externalisation en l'état de VMware vers leurs clouds.
Pour externaliser en l'état une charge de travail VMware existante, le centre de données local et le centre de données cloud cible doivent partager le même VMware ESXi hyperviseur VMware ESXi sous-jacent et un ensemble commun d'outils et de scripts de gestion compatibles avec les API VMware et vSphere. Le fournisseur de cloud doit disposer d'une équipe d'exploitation possédant les compétences et l'expérience nécessaires pour gérer la pile de logiciels VMware.
La technologie clé qui simplifie une migration 'externalisation en l'état' VMware est VMware HCX (Hybrid Cloud Extension), un outil qui étend essentiellement le réseau local à un environnement VMware sur le cloud afin de mettre en œuvre rapidement une infrastructure cloud hybride. L'outil HCX permet une migration sécurisée et à grande échelle de milliers de machines virtuelles (VM) en l'état de l'environnement local vers le cloud ; il vous permet de gérer et d'exploiter des charges de travail locales et dans le cloud à l'aide des mêmes outils, scripts et compétences ; et il vous permet de mettre en œuvre la réplication et la restauration de vos charges de travail locales dans le cloud.
L'externalisation en l'état est une migration IaaS (infrastructure sous forme de service) migration : vous déplacez des applications telles quelles de votre infrastructure locale vers une infrastructure cloud que vous payez par abonnement ou par utilisation.
De manière générale, il existe deux autres types de migrations vers le cloud à envisager :
Migration PaaS
Une migration PaaS (plateforme sous forme de services) implique de réviser votre application pour tirer le meilleur parti de la pile PaaS du fournisseur de cloud. Vous pourriez refactoriser ou refondre l'application, en apportant de petites modifications pour optimiser ses performances pour le cloud ou pour tirer parti de fonctionnalités cloud spécifiques, sans modifier l'expérience utilisateur. Vous pourriez également modifier l'architecture de l'application pour bénéficier des avantages des microservices, des conteneurs, ou de l'architecture sans serveur. Ou, vous pourriez complètement reconcevoir l'application à l'aide des outils de développement et des capacités de plate-forme du fournisseur de cloud qui améliorent la productivité des développeurs.
Par rapport à l'externalisation en l'état, la migration PaaS est plus coûteuse, plus laborieuse et plus chronophage en amont. Mais elle permet à votre application de tirer davantage parti de l'automatisation des opérations cloud natives, de la productivité des développeurs, de la sécurité, de la résilience et des modèles de coût à l'utilisation, qui, ensemble, peuvent rapidement récupérer votre investissement initial.
Migration SaaS
La migration SaaS (logiciel en tant que service) signifie remplacer votre application locale par une alternative cloud prête à l'emploi qui fournit les fonctionnalités similaires et tire davantage parti des avantages de l'infrastructure de votre fournisseur de cloud.
La bonne migration SaaS peut offrir le faible coût de la migration 'externalisation en l'état' avec les avantages cloud de la migration PaaS. Cependant, cela peut également vous obliger à renoncer ou à attendre certaines fonctionnalités ou personnalisations, et vous devrez probablement adopter les fonctionnalités de l'application SaaS pour la gestion des données, le contrôle d'accès, la sécurité, etc.
Pour répéter, alors que les technologies cloud continuent d'augmenter la productivité des développeurs et d'améliorer les modèles de tarification du cloud, il est de moins en moins logique (et de plus en plus coûteux à long terme) de faire migrer un cloud qui ne tire pas parti de l'environnement cloud. Mais, il existe encore quelques cas dans lesquels l'externalisation en l'état peut avoir plus de sens qu'une migration PaaS :
Avant d'entreprendre une migration 'externalisation en l'état', évaluez soigneusement et préparez-vous aux facteurs qui peuvent avoir un impact sur la difficulté, le coût et la valeur ultime de l'entreprise. Ces facteurs sont notamment les suivants, mais la liste n'est pas exhaustive :
