« L'externalisation en l'état », également appelée « réhébergement », est le processus de migration d'une copie exacte d'une application ou d'une charge de travail (et de son magasin de données et de son système d'exploitation) d'un environnement informatique à un autre, généralement d'un environnement local vers un cloud public ou privé.



Parce qu'elle n'implique aucune modification de l'architecture de l'application et peu ou pas de modification du code de l'application, la politique d'externalisation en l'état permet une migration plus rapide, moins laborieuse et (initialement) moins coûteuse par rapport à d'autres processus. C'est également le moyen le plus rapide et le moins coûteux pour une organisation de commencer à transférer des frais d'investissement informatiques (CapEx) vers des dépenses opérationnelles (OpEx) afin d'initier une stratégie de cloud hybride et de commencer à tirer parti de la puissance de calcul du stockage et de l'infrastructure réseau du cloud.

Au début du cloud computing, la migration 'externalisation en l'état' valait la peine d'être envisagée pour toutes les applications locales, à l'exception des plus anciennes, des plus complexes et des plus étroitement couplées. Mais au fur et à mesure que les architectures cloud ont évolué et ont permis d'améliorer la productivité des développeurs et des modèles de tarification du cloud toujours plus favorables, la valeur à long terme de la migration d'une application « telle quelle » qui ne peut pas tirer parti de l'environnement cloud a considérablement diminué.

Aujourd'hui, l'externalisation en l'état est principalement considérée comme une option pour faire migrer des charges de travail qui sont dans une certaine mesure prêtes pour le cloud, (par exemple, charges de travail VMware, des applications conteneurisées, des applications construites sur une architecture de microservices) ou comme première étape du processus de modification de l'architecture d'une application monolithique pour le cloud, sur le cloud.