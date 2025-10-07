Qu'est-ce que l'externalisation en l'état ?

« L'externalisation en l'état » est un moyen relativement rapide et peu coûteux de faire migrer des applications sur site vers le cloud.
« L'externalisation en l'état », également appelée « réhébergement », est le processus de migration d'une copie exacte d'une application ou d'une charge de travail (et de son magasin de données et de son système d'exploitation) d'un environnement informatique à un autre, généralement d'un environnement local vers un cloud public ou privé.

Parce qu'elle n'implique aucune modification de l'architecture de l'application et peu ou pas de modification du code de l'application, la politique d'externalisation en l'état permet une migration plus rapide, moins laborieuse et (initialement) moins coûteuse par rapport à d'autres processus. C'est également le moyen le plus rapide et le moins coûteux pour une organisation de commencer à transférer des frais d'investissement informatiques (CapEx) vers des dépenses opérationnelles (OpEx) afin d'initier une stratégie de cloud hybride et de commencer à tirer parti de la puissance de calcul du stockage et de l'infrastructure réseau du cloud.

Au début du cloud computing, la migration 'externalisation en l'état' valait la peine d'être envisagée pour toutes les applications locales, à l'exception des plus anciennes, des plus complexes et des plus étroitement couplées. Mais au fur et à mesure que les architectures cloud ont évolué et ont permis d'améliorer la productivité des développeurs et des modèles de tarification du cloud toujours plus favorables, la valeur à long terme de la migration d'une application « telle quelle » qui ne peut pas tirer parti de l'environnement cloud a considérablement diminué.

Aujourd'hui, l'externalisation en l'état est principalement considérée comme une option pour faire migrer des charges de travail qui sont dans une certaine mesure prêtes pour le cloud, (par exemple, charges de travail VMware, des applications conteneurisées, des applications construites sur une architecture de microservices) ou comme première étape du processus de modification de l'architecture d'une application monolithique pour le cloud, sur le cloud.
Avantages de l'externalisation en l'état

Par rapport à la poursuite de l'exécution d'une application sur site, la migration de type externalisation en l'état peut offrir plusieurs avantages convaincants :

  • Une migration rapide, rentable et peu perturbatrice : l'externalisation en l'état vous permet de migrer rapidement, sans consacrer une grande équipe à la tâche. L'application locale peut rester en place pendant la migration afin qu'il n'y ait pas d'interruption de service et que l'expérience de l'application reste identique pour les utilisateurs.

  • Potentiel d'amélioration des performances : l'externalisation en l'état offre la possibilité d'exécuter des applications sur du matériel mis à jour et plus performant, sans avoir à acheter le matériel vous-même.

  • Capacité accrue tout en consolidant localement : ajoutez de la capacité de calcul, du stockage et de la bande passante réseau supplémentaire à partir du cloud sur une base de paiement à l'utilisation tout en consolidant l'infrastructure et les coûts de votre centre de données local en même temps.

  • Évolutivité à la demande : l'externalisation en l'état peut permettre à votre organisation de faire évoluer une application sans acheter ni installer physiquement une nouvelle capacité de calcul. Vous n'aurez pas non plus à surprovisionner le matériel pour tenir compte des périodes de pointe de trafic.

  • Élasticité économique : certaines applications peuvent également tirer parti de l'élasticité du cloud, c'est-à-dire la possibilité de lancer et de ralentir automatiquement les ressources pour répondre précisément à la demande. Plus l'élasticité de votre cloud est importante et plus votre application peut en tirer parti, plus vous économiserez en utilisant exactement les ressources dont vous avez besoin à un moment donné.

  • Sécurité renforcée : une fois migrées, même les applications héritées peuvent tirer parti des services de sécurité cloud tels que le contrôle d'accès à base de rôles, l'authentification multifacteur et les processus de sécurité hybrides unifiés.

  • Réduction des coûts et des maux de tête des centres de données locaux : plus vous pouvez migrer d'applications vers le cloud, plus vous pouvez réduire rapidement votre infrastructure locale et les coûts de gestion et de maintenance.

  • Un premier pas simple vers un cloud hybride : l'externalisation en l'état est un moyen simple de déplacer les applications les mieux préparées et les mieux adaptées vers un cloud privé ou public tout en continuant à héberger d'autres charges de travail d'applications locales. Avec les outils de gestion appropriés, vous pouvez gérer les plateformes ensemble comme une infrastructure unique et optimisée.

Encore une fois, l'externalisation en l'état ne produira pas ces avantages pour toutes les applications. Une application qui n'est que partiellement optimisée pour l'environnement cloud peut ne jamais réaliser les économies potentielles du cloud et peut en fait coûter plus cher à exécuter sur le cloud à long terme. Si une application s'exécute lentement ou de manière inefficace localement, il est peu probable qu'elle s'exécute mieux sur le cloud sans modification. Les frais de licence et les restrictions peuvent rendre la migration 'externalisation en l'état' excessivement coûteuse, voire juridiquement impossible.
Externalisation en l'état des charges de travail VMware

La technologie de virtualisation VMware est omniprésente dans l'entreprise. VMware représente 80 % du marché de la virtualisation, et 100 % des entreprises du Fortune 100 utilisent VMware pour virtualiser leurs centres de données locaux. Sans surprise, la plupart des fournisseurs de cloud proposent une infrastructure VMware pour l'hébergement d'applications, et certains proposent des outils et des services spécialisés pour les migrations externalisation en l'état de VMware vers leurs clouds.

Pour externaliser en l'état une charge de travail VMware existante, le centre de données local et le centre de données cloud cible doivent partager le même VMware ESXi hyperviseur VMware ESXi sous-jacent et un ensemble commun d'outils et de scripts de gestion compatibles avec les API VMware et vSphere. Le fournisseur de cloud doit disposer d'une équipe d'exploitation possédant les compétences et l'expérience nécessaires pour gérer la pile de logiciels VMware.

La technologie clé qui simplifie une migration 'externalisation en l'état' VMware est VMware HCX (Hybrid Cloud Extension), un outil qui étend essentiellement le réseau local à un environnement VMware sur le cloud afin de mettre en œuvre rapidement une infrastructure cloud hybride. L'outil HCX permet une migration sécurisée et à grande échelle de milliers de machines virtuelles (VM) en l'état de l'environnement local vers le cloud ; il vous permet de gérer et d'exploiter des charges de travail locales et dans le cloud à l'aide des mêmes outils, scripts et compétences ; et il vous permet de mettre en œuvre la réplication et la restauration de vos charges de travail locales dans le cloud.
Externalisation en l'état vs alternatives de migration

L'externalisation en l'état est une migration IaaS (infrastructure sous forme de service) migration : vous déplacez des applications telles quelles de votre infrastructure locale vers une infrastructure cloud que vous payez par abonnement ou par utilisation.

De manière générale, il existe deux autres types de migrations vers le cloud à envisager :

Migration PaaS
Une migration PaaS (plateforme sous forme de services) implique de réviser votre application pour tirer le meilleur parti de la pile PaaS du fournisseur de cloud. Vous pourriez refactoriser ou refondre l'application, en apportant de petites modifications pour optimiser ses performances pour le cloud ou pour tirer parti de fonctionnalités cloud spécifiques, sans modifier l'expérience utilisateur. Vous pourriez également modifier l'architecture de l'application pour bénéficier des avantages des microservices, des conteneurs, ou de l'architecture sans serveur. Ou, vous pourriez complètement reconcevoir l'application à l'aide des outils de développement et des capacités de plate-forme du fournisseur de cloud qui améliorent la productivité des développeurs.

Par rapport à l'externalisation en l'état, la migration PaaS est plus coûteuse, plus laborieuse et plus chronophage en amont. Mais elle permet à votre application de tirer davantage parti de l'automatisation des opérations cloud natives, de la productivité des développeurs, de la sécurité, de la résilience et des modèles de coût à l'utilisation, qui, ensemble, peuvent rapidement récupérer votre investissement initial.

Migration SaaS
La migration SaaS (logiciel en tant que service) signifie remplacer votre application locale par une alternative cloud prête à l'emploi qui fournit les fonctionnalités similaires et tire davantage parti des avantages de l'infrastructure de votre fournisseur de cloud.

La bonne migration SaaS peut offrir le faible coût de la migration 'externalisation en l'état' avec les avantages cloud de la migration PaaS. Cependant, cela peut également vous obliger à renoncer ou à attendre certaines fonctionnalités ou personnalisations, et vous devrez probablement adopter les fonctionnalités de l'application SaaS pour la gestion des données, le contrôle d'accès, la sécurité, etc.
Cas d'utilisation de l'externalisation en l'état

Pour répéter, alors que les technologies cloud continuent d'augmenter la productivité des développeurs et d'améliorer les modèles de tarification du cloud, il est de moins en moins logique (et de plus en plus coûteux à long terme) de faire migrer un cloud qui ne tire pas parti de l'environnement cloud. Mais, il existe encore quelques cas dans lesquels l'externalisation en l'état peut avoir plus de sens qu'une migration PaaS :

  • Vos coûts d'infrastructure locale montent en flèche, mais vous n'êtes pas tout à fait prêt à modifier l'architecture de vos applications. Dans ce cas, il peut être utile de « parquer » brièvement les applications sur le cloud jusqu'à ce que vous soyez prêt ou capable de les reconstruire. Les exceptions sont les applications héritées gourmandes en ressources telles que l'analyse de données volumineuses, l'animation numérique ou l'imagerie médicale ou technique qui ont tendance à augmenter les frais de cloud computing plus rapidement que vous ne pouvez le prévoir.

  • Vous souhaitez faire migrer des applications prêtes à l'emploi. Vous ne pouvez pas modifier leur architecture, la seule véritable alternative est donc de les déplacer tels quels vers le cloud.

  • Vous avez besoin d'une sauvegarde et d'une récupération moins coûteuses et plus évolutives. La transition des sauvegardes sur site vers le cloud est un cas d'utilisation courant dans tous les secteurs sauf les plus fortement réglementés ou pour les applications avec les RPO/RTO (objectifs de point de récupération/objectifs de temps de récupération) les plus serrés.
Évaluation et planification de la migration 'externalisation en l'état'

Avant d'entreprendre une migration 'externalisation en l'état', évaluez soigneusement et préparez-vous aux facteurs qui peuvent avoir un impact sur la difficulté, le coût et la valeur ultime de l'entreprise. Ces facteurs sont notamment les suivants, mais la liste n'est pas exhaustive :

  1. Durée de vie des applications : combien de temps allez-vous continuer à utiliser cette application ou à exécuter cette charge de travail ? Dans la plupart des cas, il n'est pas logique de migrer une application que vous retirerez dans les 12 prochains mois.

  2. Restrictions d'accès aux API : assurez-vous que votre migration vers le cloud n'entraînera pas de goulots d'étranglement pour vos outils API actuels.

  3. Outils d'automatisation de la migration : identifiez si votre fournisseur d'hébergement cloud propose des outils automatisés pour les migrations et prévoyez de les utiliser dans la mesure du possible.

  4. Priorité de migration : si vous prévoyez de migrer plusieurs applications, créez un dossier d'exploitation pour vous assurer que les applications critiques sont migrées en premier (ou dans l'ordre le plus logique pour votre entreprise).

  5. Conformité : avant de migrer de votre environnement privé local vers un cloud privé ou public, évaluez votre plan de migration et l'infrastructure du fournisseur de cloud pour vous assurer que toutes les exigences en matière de conformité seront respectées pendant et après la migration.

  6. Dérive des fonctionnalités et du périmètre : les environnements cloud riches en fonctionnalités peuvent facilement vous inciter à intégrer des fonctionnalités à la volée, ce qui entraîne des retards et des pertes de ressources. Ayez un projet clairement défini et tenez-vous-y tout au long de la migration.
Ressources Qu'est-ce que le cloud computing ?
Le cloud computing transforme l'infrastructure informatique en service, vous permettant de vous « connecter » aux ressources informatiques et aux applications sur Internet, sans avoir à les installer et les gérer sur site.
Qu'est qu'une machine virtuelle ?
Une machine virtuelle est une représentation virtuelle d'un ordinateur physique et des unités de calcul de la première génération de cloud computing.
Que sont les microservices ?
Dans une architecture de microservices, chaque demande est composée de nombreux petits services liés de façon souple et pouvant être déployés de manière indépendante.
