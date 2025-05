Toutes les données personnelles ne sont pas des PII. Par exemple, les données relatives aux habitudes de streaming d’une personne ne sont pas des PII. En effet, il serait difficile, pour ne pas dire impossible, d’identifier une personne en se basant uniquement sur ce qu’elle a regardé sur Netflix. Les PII ne font référence qu’à des informations qui désignent une personne en particulier, à l’image des informations communiquées à votre banque pour vérifier votre identité.

Parmi les PII, certaines informations sont plus sensibles que d’autres. Les PII sensibles sont des données sensibles qui identifient directement une personne et qui pourraient causer des dommages importants en cas de fuite ou de vol.

Un numéro de sécurité sociale est un bon exemple de PII sensible. Étant donné que de nombreuses agences gouvernementales et institutions financières utilisent les numéros de sécurité sociale pour vérifier l’identité des personnes, un criminel qui vole ces numéros pourrait facilement accéder aux dossiers fiscaux ou aux comptes bancaires de sa victime. Voici d’autres exemples de PII sensibles :

Les numéros d’identification uniques, tels que les numéros de permis de conduire, les numéros de passeport et autres numéros d’identification émis par le gouvernement

Les données biométriques, telles que les empreintes digitales et les scans rétiniens

Les informations financières, y compris les numéros de comptes et de cartes bancaires

Les dossiers médicaux

Les données personnelles sensibles ne sont généralement pas accessibles au public, et la plupart des lois existantes sur la confidentialité des données exigent que les entreprises les protègent par chiffrement, en contrôlant qui y accède ou en prenant d’autres mesures de cybersécurité.

Les PII non sensibles sont des données personnelles qui, prises isolément, ne causeraient pas de préjudice significatif à une personne en cas de fuite ou de vol. Elles peuvent être propres ou non à une personne. Par exemple, un identifiant sur un réseau social ne fait pas partie des PII non sensibles : il pourrait permettre d’identifier une personne, mais un acteur malveillant ne pourrait pas commettre un vol d’identité en utilisant uniquement un nom de compte de réseau social. Voici d’autres exemples de PII non sensibles :

Le nom complet d’une personne

Nom de jeune fille de la mère

Numéro de téléphone

L’adresse IP

Lieu de naissance

Date de naissance

Les données géographiques (code postal, ville, État, pays, etc.)

Les informations professionnelles

Les adresses e-mail ou postales

La race ou l’origine ethnique

La religion

Les PII non sensibles sont souvent accessibles au public. Par exemple, les numéros de téléphone peuvent être répertoriés dans un annuaire téléphonique et les adresses peuvent être répertoriées dans les registres de propriété publique d’une administration locale. Certaines réglementations relatives à la confidentialité des données n’exigent pas la protection des PII non sensibles, mais de nombreuses entreprises mettent quand même des mesures de protection en place. En effet, les criminels sont capables d’arriver à leur fin en combinant plusieurs PII non sensibles.

Par exemple, un pirate informatique pourrait s’introduire dans l’application du compte bancaire d’une personne en utilisant son numéro de téléphone, son adresse e-mail et le nom de jeune fille de sa mère. L’e-mail lui donne un nom d’utilisateur. L’usurpation du numéro de téléphone permet de recevoir un code de vérification. Le nom de jeune fille de la mère permet de répondre à la question de sécurité.

Il est important de noter que la classification des données personnelles sensibles ou non sensibles dépend fortement du contexte. Un nom complet en lui-même peut ne pas être sensible, mais une liste de personnes ayant consulté un certain médecin serait considérée comme sensible. De même, le numéro de téléphone d’une personne peut être accessible au public, mais une base de numéros de téléphone utilisée pour l’authentification à deux facteurs sur un site de réseau social serait constituée de données personnelles sensibles.