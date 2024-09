En empêchant l’accès aux données de connexion et en limitant l’accès à d’autres informations sensibles, l’OAuth offre d’importants avantages en matière de gestion des accès pour les utilisateurs, les développeurs et les entreprises. Elle permet également aux applications d’accéder plus facilement aux informations de compte nécessaires, sans les vulnérabilités de sécurité liées au partage des identifiants de l’utilisateur.

Une petite équipe de développeurs de logiciels a lancé OAuth 1.0 en 2007. Cette première version du protocole a été conçue comme une alternative à l’ authentification web , qui obligeait les utilisateurs à partager leur nom d’utilisateur et leur mot de passe avec des services tiers. Cependant, OAuth 1.0 ne fournissait des flux d’autorisation que pour les sites web.

En 2012, l’Internet Engineering Task Force (IETF) a publié OAuth 2.0 sous la forme des RFC 6749 et 6750. Une RFC (en anglais « Request for Comments ») est un document de l’IETF qui décrit les protocoles de communication internet. La RFC 6749 est le cadre de base d’OAuth 2.0, et la RFC 6750 définit la façon dont le cadre utilise les jetons d’accès.

Cette version mise à jour d’OAuth a étendu le protocole au-delà des navigateurs web et a inclus des fonctionnalités d’autorisation pour les applications, les API et les appareils. OAuth 2.0 a remplacé OAuth 1.0 et constitue désormais la norme du secteur.