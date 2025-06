Qu’est-ce que l’authentification biométrique ?

Les pirates informatiques ciblent de plus en plus les identifiants des utilisateurs pour s’introduire dans les réseaux d’entreprise et faire des ravages. En fait, selon le rapport IBM sur le coût d’une violation de données, les identifiants volés sont le vecteur d’attaque le plus courant derrière les violations de données.

De nombreuses entreprises adoptent l’authentification biométrique pour contrecarrer ce type de cyberattaques et protéger les comptes utilisateurs. Parce qu’elles se rapportent à l’identité de la personne, les informations biométriques sont généralement plus difficiles à voler ou à falsifier que d’autres identifiants, comme les mots de passe et les tokens de sécurité.

La biométrie permet également de simplifier l’expérience des utilisateurs, car ces derniers n’ont pas à mémoriser quoi que ce soit, ni à se munir d’objets conçus pour prouver leur identité. La technologie biométrique permet l’authentification sans mot de passe, qui peut s’avérer plus sûre et plus rationalisée que les autres types d’authentification.