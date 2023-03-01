Qu'est-ce que la cyberassurance ?

Alors que la demande de cyberassurance est élevée, l'augmentation des coûts de cyberassurance complique la tâche des entreprises, en particulier, des petites entreprises, qui parviennent difficilement à trouver une assurance pour les couvrir. Selon Marsh McLennan, les prix d'une cyberassurance ont augmenté de 110 % au premier trimestre 2022.

Selon 451 Research, la cyberassurance pourrait contribuer à l'augmentation des attaques par ransomware. En effet, de plus en plus d'entreprises souscrivent à des polices de cyberassurance et deviennent plus disposées à payer des rançons parce que l'assurance les couvre. En conséquence, les pirates informatiques se sentent encouragés à continuer à demander des rançons. Une nouvelle souche de ransomware, HardBit, demande même aux victimes de communiquer les détails de leur cyberassurance afin de per

mettre aux pirates de calculer le montant de la rançon que la police couvrira.

La relative nouveauté de la cyberassurance par rapport aux autres produits d'assurance joue également sur cette fluctuation de prix. Les assureurs disposent de données historiques limitées sur les coûts des cyberattaques, ce qui rend difficile la création de modèles de risque précis et de maintenir la stabilité des prix.

Face à la hausse de leurs pertes, les compagnies d'assurance réagissent en augmentant les primes et en limitant la couverture. Les polices émises en France par l'assureur AXA ne couvrent plus le paiement des rançons. La Lloyd's of London ne couvrira plus les cyberattaques commanditées par des États, qui sont une autre source de pertes importantes.

Les assureurs imposent également des exigences plus strictes en matière de sécurité des réseaux aux entreprises assurées. Certains assureurs n'offriront même pas de devis d'assurance si une entreprise n'a pas mis en place une authentification multifactorielle, un chiffrement des données, une politique zero Trust ou des mesures similaires. Certaines compagnies d'assurance adoptent un rôle plus consultatif, en donnant aux assurés et aux chefs d'entreprise l'accès à des outils de sécurité et à des prestataires de services pour les aider à améliorer leur posture de sécurité. Pour certains experts, les cyberassureurs pourraient jouer un rôle clé dans l'application de normes telles que le cadre de cybersécurité du NIST, car les entreprises qui respectent ces normes seront moins coûteuses à assurer.