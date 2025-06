À l’ère de la transformation numérique, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à adopter des solutions SaaS (logiciel en tant que service), à passer à des environnements multicloud hybrides et à mettre en place le télétravail. Les écosystèmes informatiques d’entreprise d’aujourd’hui sont multifournisseurs : un mélange d’applications et d’actifs cloud et sur site au service d’utilisateurs variés, des employés et des sous-traitants aux partenaires et aux clients.

Selon un rapport, un département métier standard utilise en moyenne 87 applications SaaS différentes.1 Ces applications ont souvent leurs propres systèmes d’identité, qui ne s’intègrent pas nécessairement facilement les uns aux autres. Par conséquent, de nombreuses organisations sont confrontées à des environnements de gestion des identités fragmentés et à des expériences utilisateur peu commodes.

Par exemple, il peut arriver qu’un employé ait des comptes différents pour le système de gestion des tickets et pour le portail de gestion de la relation client (CRM) de l’entreprise. Cela peut compliquer les tâches pourtant simples, comme la résolution de tickets de service client. L’utilisateur doit jongler avec différentes identités numériques pour obtenir les détails du ticket d’incident sur un système et les informations pertinentes sur les clients sur un autre.

Parallèlement, les départements informatiques et les équipes chargées de la cybersécurité ont du mal à suivre l’activité des utilisateurs et à appliquer des politiques de contrôle d’accès cohérentes sur l’ensemble du réseau. Dans l’exemple précédent, l’employé pourrait bénéficier d’un plus grand nombre de privilèges que nécessaire dans le système de gestion de projet, alors que ses autorisations dans le CRM pourraient ne pas suffire pour lui permettre d’accéder aux dossiers des clients qu’il sert.

Le logiciel Identity Orchestration permet de rationaliser la gestion des identités et des accès en organisant des services d’identité et d’authentification distincts dans des workflows automatisés et cohérents.

Tous les outils de gestion des identités d’une entreprise s’intègrent au logiciel d’orchestration, qui se charge de créer et de gérer les connexions entre eux. L’entreprise peut ainsi créer une architecture IAM personnalisée, comme des systèmes de connexion unique (SSO) agnostiques, sans remplacer ni réorganiser les systèmes existants.

Pour en revenir à l’exemple précédent, l’organisation pourrait utiliser une plateforme d’orchestration des identités pour connecter les comptes des employés pour le système de gestion des tickets et le système CRM à une plateforme SSO et relier le tout à un annuaire d’utilisateurs centralisé. Ainsi, les utilisateurs peuvent se connecter à la plateforme SSO pour accéder aux deux applications. L’annuaire centralisé vérifie automatiquement leur identité et applique les autorisations d’accès appropriées à chaque service.