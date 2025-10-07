Qu'est-ce que le cadre de cybersécurité du NIST ?

Le National Institute of Standards and Technology (NIST) est une agence non réglementaire qui encourage l'innovation en faisant progresser la science, les normes et la technologie des mesures. Le cadre de cybersécurité du NIST se compose de normes, de lignes directrices et de bonnes pratiques qui aident les organisations à améliorer leur gestion des risques de cybersécurité.
Conçu pour être suffisamment flexible pour s'intégrer aux processus de sécurité existants de n'importe quelle organisation et de n'importe quel secteur, le cadre de cybersécurité du NIST constitue un excellent point de départ pour mettre en œuvre la sécurité de l'information et la gestion des risques de cybersécurité dans pratiquement n'importe quelle organisation du secteur privé aux États-Unis.
Le décret 13636 sur l'amélioration de la cybersécurité des infrastructures critiques, a été publié le 12 février 2013. Ce décret a marqué le début de la collaboration du NIST avec le secteur privé américain pour « identifier les normes consensuelles volontaires existantes et les bonnes pratiques de l'industrie afin de les intégrer dans un cadre de cybersécurité ». Le résultat de cette collaboration a abouti à la version 1.0 du cadre de cybersécurité du NIST.
La loi sur l'amélioration de la cybersécurité (CEA) de 2014 a élargi les efforts du NIST dans l'élaboration du cadre de cybersécurité. Aujourd'hui, il demeure l'un des cadres de sécurité les plus largement adoptés par l'ensemble des industries américaines.
Le cadre de cybersécurité du NIST comprend des fonctions, des catégories, des sous-catégories et des références informatives.
Les fonctions donnent un aperçu général des protocoles de sécurité et des bonnes pratiques. Les fonctions ne sont pas censées être des étapes procédurales, mais doivent être exécutées « de manière simultanée et continue pour former une culture opérationnelle qui répond au risque dynamique de cybersécurité ». Les catégories et sous-catégories fournissent des plans d'action plus concrets pour des départements ou des processus spécifiques au sein d'une organisation.
Voici quelques exemples de fonctions et de catégories du NIST :
Les références informatives du cadre de cybersécurité du NIST établissent une corrélation directe entre les fonctions, les catégories, les sous-catégories et les contrôles de sécurité spécifiques d'autres cadres. Ces cadres comprennent le Center for Internet Security (CIS) Controls®, COBIT 5, l'International Society of Automation (ISA) 62443-2-1:2009, ISA 62443-3-3:2013, l'Organisation internationale de normalisation et la Commission électrotechnique internationale 27001:2013 ainsi que le NIST SP 800-53 Rev. 4.
Le cadre de cybersécurité du NIST ne dit pas comment inventorier les dispositifs et systèmes physiques ou comment inventorier les plateformes et applications logicielles ; il fournit simplement une liste de contrôle des tâches à accomplir. Les organisations peuvent choisir leur propre méthode pour réaliser l'inventaire. Si une organisation a besoin de conseils supplémentaires, elle peut consulter les références informatives aux contrôles connexes dans d'autres normes complémentaires. Le cadre de cybersécurité offre une grande liberté pour choisir les outils qui répondent le mieux aux besoins de gestion des risques de cybersécurité d'une organisation.
Quatre niveaux ont été définis pour aider les organisations du secteur privé à mesurer leurs progrès dans la mise en œuvre du cadre de cybersécurité du NIST :
Le cadre de cybersécurité du NIST fournit un guide détaillé sur la façon d'établir ou d'améliorer son programme de gestion des risques liés à la sécurité de l'information :
Les services de gouvernance, de risque et de conformité d'IBM vous aident à évaluer votre gouvernance de sécurité existante par rapport aux besoins et aux objectifs de votre entreprise.
Les services de gouvernance, de risque et de conformité d'IBM peuvent aider les entreprises à aligner leurs normes et pratiques de sécurité sur le cadre de cybersécurité du NIST dans un environnement cloud.Les entreprises peuvent utiliser le cadre de sécurité et les services d'évaluation des risques d'IBM pour identifier les vulnérabilités afin d'atténuer les risques, améliorer la surveillance et la gestion des réseaux et renforcer les options de confidentialité et de sécurité.