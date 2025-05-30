Les attaques DDoS peuvent mettre hors ligne les applications, sites Web, serveurs et autres ressources de l’entreprise, perturber le service proposé aux utilisateurs et coûter très cher (perte d’activité et de réputation).

Les attaques DDoS peuvent également empêcher les entreprises de respecter leurs accords de niveau de service (SLA), ce qui entraînerait une perte de clientèle. Si les systèmes de l’entreprise ne sont pas disponibles sur demande, les utilisateurs peuvent décider de se tourner vers ses concurrents.

Ces cybermenaces ciblent de plus en plus les infrastructures critiques, comme les services financiers et les services publics. Selon une étude récente, les attaques DDoS visant les infrastructures critiques ont augmenté de 55 % au cours des quatre dernières années.

En outre, les attaques DDoS sont souvent utilisées pour couvrir des cyberattaques encore plus préjudiciables. Par exemple, les pirates informatiques peuvent lancer une attaque DDoS pour distraire la victime et déployer un rançongiciel sur le réseau pendant que l’équipe de cybersécurité se concentre sur l’attaque DDoS.

Les solutions d’atténuation des attaques DDoS et les services de protection contre ces dernières aident les entreprises à en bloquer complètement une grande partie, afin d’éviter les pannes dans des secteurs et services clés. S’ils ne peuvent pas empêcher l’attaque, ces outils réduiront considérablement les temps d’arrêt afin d’assurer la continuité des activités.

Les solutions modernes de protection contre les attaques DDoS, conçues pour défendre les actifs sur site et dans le cloud, permettent aux entreprises de protéger leurs ressources où qu’elles se trouvent.