Qu'est-ce que la sécurité informatique ?

Le champ d’application de la sécurité informatique est vaste et implique souvent un mélange de technologies et de solutions de sécurité qui se combinent pour remédier aux vulnérabilités des appareils numériques, des réseaux informatiques, des serveurs, des bases de données et des applications logicielles.

Les exemples les plus couramment cités de sécurité informatique comprennent les compétences en matière de sécurité numérique telles que la sécurité des terminaux, du cloud, du réseau et des applications. Mais la sécurité informatique comprend également des mesures de sécurité physique (verrous, cartes d’identité, caméras de surveillance) nécessaires pour protéger les bâtiments et les appareils qui abritent des données et des actifs informatiques.

La sécurité informatique est souvent confondue avec la cybersécurité, une discipline plus étroite qui est techniquement un sous-ensemble de la sécurité informatique. La cybersécurité se concentre principalement sur la protection des organisations contre les attaques numériques, telles que les ransomwares, les logiciels malveillants et les escroqueries par hameçonnage. La sécurité informatique, quant à elle, concerne l’ensemble de l’infrastructure technique d’une organisation. Celle-ci comprend les systèmes matériels, les applications logicielles et les terminaux, tels que les ordinateurs portables et les appareils mobiles. La sécurité informatique protège également le réseau de l’entreprise et ses différents composants, tels que les centres de données physiques et cloud.