Qu’est-ce que l’authentification FIDO (Fast Identity Online) ?

La FIDO Alliance est un consortium d’agences gouvernementales, d’entreprises et de sociétés technologiques, dont IBM, Apple, Amazon, Microsoft ou encore PayPal. Le groupe développe et maintient les normes d’authentification FIDO dans le but de réduire la dépendance à l’égard des mots de passe.

La FIDO Alliance a publié le premier protocole FIDO, FIDO 1.0, en 2014. Le dernier protocole, FIDO2, a été développé en coopération avec le World Wide Web Consortium et publié en 2018.

Aujourd’hui, des millions de personnes utilisent l’authentification FIDO pour se connecter à des sites Web et à des applications. Le protocole FIDO2 est pris en charge par les principaux navigateurs, systèmes de connexion unique (SSO), solutions de gestion des identités et des accès (IAM), serveurs Web et systèmes d’exploitation, notamment iOS, MacOS, Android et Windows.