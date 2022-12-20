Qu’est-ce que la gestion des correctifs ?

La plupart des entreprises considèrent la gestion des correctifs comme un cycle de vie continu. En effet, les fournisseurs publient régulièrement de nouveaux correctifs. En outre, les besoins d’une entreprise en matière de correctifs peuvent changer en fonction de l’évolution de son environnement informatique.

Pour définir les bonnes pratiques de gestion des correctifs que les administrateurs et les utilisateurs finaux doivent suivre tout au long du cycle de vie, les entreprises élaborent des politiques formalisées de gestion des correctifs.



Les étapes du cycle de vie de la gestion des correctifs sont les suivantes :



1. Gestion des actifs



Pour garder un œil sur les ressources informatiques, les équipes informatiques et de sécurité créent des inventaires des actifs réseau tels que les applications tierces, les systèmes d’exploitation, les appareils mobiles et les terminaux distants et sur site.

Les équipes informatiques peuvent également spécifier les versions matérielles et logicielles que les employés peuvent utiliser. Cette normalisation des actifs peut contribuer à simplifier le processus d’application de correctifs, car elle réduit les types d’actifs présents sur le réseau. La standardisation peut également empêcher les employés d’utiliser des applications et des appareils dangereux, obsolètes ou incompatibles.

2. Surveillance des correctifs



Une fois que les équipes informatiques et de sécurité disposent d’un inventaire complet des actifs, elles peuvent surveiller les correctifs disponibles, suivre l’état des correctifs installés et identifier les actifs auxquels il manque un correctif.



3. Priorisation des correctifs



Certains correctifs sont plus importants que d’autres, surtout lorsqu’il s’agit de correctifs de sécurité. Selon Gartner, 19 093 nouvelles vulnérabilités ont été signalées en 2021, mais les cybercriminels n’en ont exploité que 1 554 (lien externe à ibm.com).



Les équipes informatiques et de sécurité utilisent des ressources telles que les flux de renseignements sur les menaces pour identifier les vulnérabilités les plus critiques de leurs systèmes. Les correctifs pour ces vulnérabilités ont la priorité sur les mises à jour moins essentielles.



La priorisation est l’un des principaux moyens par lesquels les politiques de gestion des correctifs visent à réduire les temps d’arrêt. En commençant par déployer les correctifs critiques, les équipes informatiques et de sécurité peuvent protéger le réseau tout en réduisant le temps que les ressources passent hors ligne pour l’application des correctifs.



4. Test des correctifs



Les nouveaux correctifs peuvent occasionnellement causer des problèmes, interrompre les intégrations ou ne pas corriger les vulnérabilités visées. Dans certains cas, les pirates parviennent même à détourner des correctifs. Par exemple, des cybercriminels ont profité d’une faille dans la plateforme VSA de Kaseya (lien externe à ibm.com) pour diffuser un ransomware à des clients sous couvert d’une mise à jour logicielle légitime.



En testant les correctifs avant de les installer, les équipes informatiques et de sécurité s’efforcent de détecter et de résoudre ces problèmes avant qu’ils n’affectent l’ensemble du réseau.



5. Déploiement des correctifs



Le terme « déploiement des correctifs » fait référence à la fois au moment où les correctifs sont déployés et la à manière dont cela est fait.



Les fenêtres temporelles d’application de correctifs sont généralement fixées en dehors des heures de travail des employés. Les moments de publication des correctifs par les fournisseurs peuvent également influencer les calendriers d’application des correctifs. Par exemple, Microsoft publie généralement des correctifs le mardi, une journée connue sous le nom de « Patch Tuesday » par certains professionnels de l’informatique.



Les équipes informatiques et de sécurité peuvent appliquer des correctifs à des groupes d’actifs plutôt que de les déployer sur l’ensemble du réseau en une seule fois. Ainsi, certains employés peuvent continuer à travailler pendant que d’autres se déconnectent pour l’application des correctifs. L’application de correctifs par groupes offre également une occasion supplémentaire de détecter les problèmes avant qu’ils n’atteignent l’ensemble du réseau.



Le déploiement de correctifs peut également inclure des plans visant à surveiller les actifs après la mise à jour des correctifs et à annuler toute modification entraînant des problèmes imprévus.



6. Enregistrement des données d’application des correctifs



Pour garantir la conformité des correctifs, les équipes informatiques et de sécurité enregistrent les données d’application des correctifs, notamment les résultats des tests, les résultats du déploiement et tous les actifs qui doivent encore être corrigés. Cette documentation tient à jour l’inventaire des actifs et peut servir à prouver la conformité aux réglementations en matière de cybersécurité en cas d’audit.

