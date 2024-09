En utilisant votre solution d’analyse préférée, X-Force Red fournit des services de déploiement, d’assistance et d’analyse premium. L’équipe travaille avec vous pour identifier les applications et les systèmes les plus importants, puis configure les outils d’analyse, les profils, les calendriers et les rapports pour identifier les vulnérabilités à la profondeur souhaitée et vous aider à répondre aux exigences réglementaires et de sécurité.