Détection des fraudes alimentée par l’IA dans le secteur bancaire

En analysant de grands jeux de données, les modèles d’IA peuvent apprendre à reconnaître la différence entre les activités suspectes et les transactions légitimes. Ils peuvent aider à identifier les risques de fraude potentiels afin de prévenir la criminalité financière, voire de détecter des tendances qui pourraient échapper à un agent humain.

Les institutions financières intègrent de plus en plus des solutions d’IA dans leurs workflows nouveaux et existants afin d’améliorer la prise de décision, la prévention de la fraude et la gestion des risques. Les modèles de machine learning alimentés par l’IA et entraînés à partir de données historiques peuvent s’appuyer sur la reconnaissance de formes pour détecter et bloquer automatiquement les transactions frauduleuses potentielles avant qu’elles ne soient exécutées. Ils peuvent également demander à des agents humains d’effectuer des étapes d’authentification supplémentaires afin de vérifier une transaction suspecte. La technologie d’IA peut également employer l’analyse prédictive pour estimer les types de transactions qu’une personne est susceptible d’effectuer à l’avenir, et elle peut reconnaître si un nouveau type de transaction ou de comportement transactionnel est inhabituel.

De cette manière, la fintech basée sur l’IA peut aider à protéger les particuliers contre les pertes financières résultant de divers types de fraude, notamment le phishing, l’usurpation d’identité, la fraude aux paiements, la fraude à la carte bancaire et d’autres types de fraude bancaire.

Les systèmes de détection des fraudes basés sur l’IA ne sont pas parfaits, et certains faux positifs peuvent avoir un impact négatif sur l’expérience client globale. Mais empêcher les escrocs de commettre des crimes financiers allant des frais non autorisés au blanchiment d’argent est essentiel pour garantir la sécurité des comptes des clients et maintenir la conformité réglementaire des institutions financières.

À mesure que la technologie d’IA continue de progresser, les fournisseurs de solutions de prévention de la fraude pilotées par l’IA et les principales institutions financières misent sur cette technologie pour devenir un outil encore plus précieux dans la prévention des tentatives de fraude et l’atténuation des risques en la matière.