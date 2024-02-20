Que sont les menaces persistantes avancées ?

Les groupes APT bénéficient souvent d'un accès initial à leur réseau cible grâce à l'ingénierie sociale et au phishing ciblé. En exploitant des renseignements recueillis à l'intérieur et à l'extérieur d'une organisation, les attaquants APT créeront des e-mails de phishing ciblé sophistiqués destinés à convaincre les dirigeants ou cadres supérieurs de cliquer sur un lien malveillant. Les attaquants peuvent également rechercher d'autres points d'entrée et surfaces d'attaque pour pénétrer le réseau. Par exemple, ils peuvent lancer une attaque zero-day sur une vulnérabilité non corrigée dans une application Web, ou intégrer un logiciel malveillant sur un site Web public fréquenté par les employés.