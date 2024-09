Les solutions UEBA fournissent des informations sur la sécurité grâce à l’analyse des données et au machine learning. Les outils d’analyse du comportement du système UEBA ingèrent et analysent de grands volumes de données provenant de sources diverses afin de créer un aperçu de la manière dont les utilisateurs et les entités privilégiés opèrent généralement. Ils s’appuient ensuite au machine learning pour affiner cette base de référence. Au fur et à mesure que le ML apprend, la solution UEBA a besoin de rassembler et d’analyser moins d’échantillons de comportements classiques pour établir une base de référence fiable.

Après avoir modélisé les comportements de référence, l’UEBA applique les mêmes capacités d’analyse avancée et de machine learning aux données d’activité actuelles des utilisateurs et des entités afin d’identifier en temps réel les divergences suspectes par rapport à cette référence. L’UEBA évalue le comportement des utilisateurs et des entités en analysant les données provenant du plus grand nombre possible de sources de l’entreprise : plus il y en a, mieux c’est. Ces sources sont généralement les suivantes :

Les équipements de réseau et les solutions d’accès au réseau, tels que les pare-feu, les routeurs, les réseaux privés virtuels et les solutions IAM.



Les outils et solutions de sécurité, tels que les logiciels antivirus/anti-logiciels malveillants, les systèmes de détection et de prévention des intrusions (IDPS) et les systèmes SIEM.



Les bases de données d’authentification, comme Active Directory, qui contiennent des informations essentielles sur l’environnement d’un réseau, les comptes d’utilisateurs et les ordinateurs actifs dans le système, ainsi que les activités autorisées aux utilisateurs.



Les flux et cadres de renseignements sur les menaces, tels que MITRE ATT&CK, qui fournissent des informations sur les cybermenaces et vulnérabilités répandues, notamment les attaques zero-day, les logiciels malveillants, les botnets et autres risques liés à la sécurité.



Les systèmes de planification des ressources de l'entreprise (ERP) ou des ressources humaines (RH) qui contiennent des informations pertinentes sur les utilisateurs susceptibles de représenter une menace, tels que les employés qui auraient démissionné ou qui seraient mécontents.

L’UEBA se base sur ce qu’elle a appris pour identifier les comportements anormaux et les évaluer en fonction du risque qu’ils représentent. Par exemple, plusieurs tentatives d’authentification échouées dans un court laps de temps ou des schémas d’accès anormaux au système pourraient indiquer une menace interne et donneraient lieu à une alerte de faible niveau. De même, un utilisateur qui brancherait plusieurs clés USB et qui effectuerait des téléchargements anormaux pourrait être le signe d’une exfiltration de données et se verrait attribuer un score de risque plus élevé.

L'utilisation de ces indicateurs permet aux équipes de sécurité d'éviter les faux positifs et de donner la priorité aux principales menaces, tout en documentant et en surveillant les alertes de faible niveau sur la durée qui, combinées, pourraient être révélatrices d'une menace sérieuse qui évolue lentement.