Qu’est-ce que le ransomware en tant que service (RaaS) ?

Tout comme l’économie légitime, l’économie de la cybercriminalité a entraîné une division de la main-d’œuvre. Les acteurs de la menace peuvent désormais se spécialiser et affiner leur corps de métier. Les développeurs peuvent se concentrer sur l’écriture de logiciels malveillants de plus en plus puissants et les affiliés sur le développement de méthodes d’attaque plus efficaces.

Une troisième catégorie de cybercriminels, les « courtiers d’accès », se spécialise dans l’infiltration de réseaux et la vente de points d’accès à des agresseurs. La spécialisation permet aux pirates informatiques d’agir plus rapidement et de mener davantage d’attaques. Selon le rapport de renseignements sur les menaces, le délai moyen pour préparer et lancer une attaque par ransomware a chuté de plus de 60 jours en 2019 à 3,84 jours aujourd’hui.