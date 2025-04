Qu’est-ce qu’une attaque Kerberoasting ?

Le Kerberoasting est de plus en plus courant. Les analystes de la sécurité X-Force d’IBM ont constaté une augmentation de 100 % des incidents de Kerberoasting entre 2022 et 2023, selon le rapport X-Force Threat Intelligence Index. Cette croissance s’inscrit dans une tendance plus générale : des pirates faisant une utilisation abusive de comptes valides pour infiltrer les réseaux. Les améliorations apportées à la sécurité des réseaux et des terminaux ont rendu les attaques directes beaucoup plus difficiles à réussir.

Quelques facteurs supplémentaires contribuent à la popularité du Kerberoasting. De nombreux services d'annuaire et systèmes de cloud computing utilisent Kerberos, ce qui signifie que les pirates peuvent exploiter le protocole pour accéder à l’infrastructure réseau critique.

Kerberos est notamment la norme dans Microsoft Windows Active Directory, et de nombreuses attaques Kerberoasting ciblent les domaines Active Directory. De plus, les comptes de service créés manuellement ont tendance à avoir des mots de passe faibles et des privilèges élevés, ce qui en fait des cibles particulièrement attrayantes.

Les attaques Kerberoasting sont difficiles à détecter, car elles tirent parti de la conception prévue de Kerberos. L’étape la plus suspecte d’une attaque Kerberoasting, à savoir le déchiffrement des tickets volés, se produit hors ligne. Les professionnels de la cybersécurité ne peuvent pas éliminer complètement la possibilité d’un Kerberoasting, mais ils peuvent déployer des défenses proactives pour atténuer la menace.