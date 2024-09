Qu’est-ce que le framework MITRE ATT&CK ?

MITRE ATT&CK prend en charge un certain nombre d’activités et de technologies utilisées par les organisations pour optimiser leurs opérations de sécurité et améliorer leur posture de sécurité globale.

Triage des alertes, détection des menaces et réponse. Les informations contenues dans MITRE ATT&CK sont extrêmement précieuses pour passer en revue et hiérarchiser l’avalanche d’alertes liées à la sécurité générées par les logiciels et les appareils d’un réseau d’entreprise typique. En effet, de nombreuses solutions de sécurité d’entreprise, telles que SIEM, UEBA, EDR (détection et réponse des terminaux) et XDR (détection et réponse étendues), peuvent ingérer les informations de MITRE ATT&CK et les utiliser pour trier les alertes, enrichir les renseignements sur les cybermenaces provenant d’autres sources et déclencher des protocoles de réponse aux incidents ou des réponses automatisées aux menaces.

Traque des menaces. La traque des menaces est un exercice de sécurité proactive dans lequel les analystes de sécurité recherchent des menaces qui ont échappé aux mesures de cybersécurité existantes. Les informations de MITRE ATT&CK sur les tactiques, les techniques et les procédures adverses fournissent des centaines de pistes pour commencer ou poursuivre la traque des menaces.

Équipe rouge / émulation d’adversaire. Les équipes de sécurité peuvent utiliser les informations dans MITRE ATT&CK pour simuler des cyberattaques réelles. Ces simulations permettent de tester l’efficacité des politiques, pratiques et solutions de sécurité mises en place, et d’aider à identifier les vulnérabilités à corriger.

Analyse des failles de sécurité et évaluations de la maturité des centres d’opérations de sécurité (SOC). L’analyse des failles de sécurité sert à comparer les pratiques et technologies de cybersécurité existantes d’une entreprise aux normes en vigueur dans le secteur. Une évaluation de la maturité SOC évalue quant à elle la maturité du SOC d’une organisation en fonction de sa capacité à bloquer ou atténuer systématiquement les cybermenaces ou les cyberattaques avec une intervention manuelle minimale ou nulle. Dans chaque cas, les données MITRE ATT&CK peuvent aider les organisations à effectuer ces évaluations en utilisant les dernières données sur les tactiques, les techniques et les atténuations des cybermenaces.