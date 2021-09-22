Le chiffrement de bout en bout (E2EE) est largement considéré comme la méthode la plus privée et la plus sûre pour communiquer sur un réseau.

Comme d'autres méthodes de chiffrement, l'E2EE transforme un texte clair lisible en un texte chiffré illisible à l'aide de la cryptographie. Ce processus masque les informations sensibles aux utilisateurs non autorisés et garantit que seuls les destinataires prévus, c'est-à-dire ceux qui disposent de la clé de décryptage adéquate, peuvent accéder aux données sensibles.

Cependant, l'E2EE se distingue des autres méthodes de chiffrement en assurant la sécurité des données du début à la fin. Les données sont chiffrées dès l'appareil de l'expéditeur, restent chiffrées durant leur transmission et ne sont déchiffrées que lorsqu'elles atteignent le point de terminaison du destinataire. Cela garantit que les fournisseurs de services, tels que WhatsApp, ne peuvent pas accéder aux messages. Seuls l'expéditeur et le destinataire peuvent les lire.

En comparaison, le chiffrement en transit protège les données uniquement lorsqu'elles circulent entre les points de terminaison. Par exemple, le protocole TLS (Transport Layer Security) chiffre les données pendant leur transfert entre un client et un serveur, mais il n'offre pas une protection robuste contre l'accès par des intermédiaires tels que les serveurs d'application ou les fournisseurs de réseau.

Le chiffrement standard en transit est souvent plus efficace, mais de nombreuses personnes et organisations craignent que les fournisseurs de services puissent accéder à leurs données sensibles. Toute exposition, même au niveau des points de terminaison, peut sérieusement compromettre la confidentialité des données et la cybersécurité globale.

L'E2EE est souvent considéré comme la norme de référence pour sécuriser les communications numériques sensibles, notamment à mesure que les organisations investissent davantage dans la gestion des données et que les consommateurs s'inquiètent de plus en plus pour la sécurité de leurs données. Selon une étude récente, 81 % des Américains se disent préoccupés par la manière dont les entreprises utilisent les données collectées à leur sujet.1