Qu’est-ce qu’un acteur de la menace ?

Les acteurs de la menace ciblent généralement les grandes organisations car elles ont plus d’argent et plus de données sensibles, ce qui représente un gain potentiel plus important.

Toutefois, ces dernières années, les petites et moyennes entreprises (PME) ont également été fréquemment prises pour cible par les acteurs de la menace en raison de la faiblesse relative de leurs systèmes de sécurité. En fait, le FBI s’est récemment inquiété de l’augmentation du nombre de cybercrimes commis à l’encontre des petites entreprises, indiquant qu’en 2021 seulement, elles ont perdu 6,9 milliards de dollars à la suite de cyberattaques, soit une augmentation de 64 % par rapport à l’année précédente (lien externe à ibm.com).

De même, les acteurs de la menace ciblent de plus en plus les particuliers et les ménages pour des sommes plus modestes. Ils peuvent, par exemple, pénétrer dans les réseaux domestiques et les systèmes informatiques pour voler des informations d'identité personnelle, des mots de passe et d'autres données potentiellement précieuses et sensibles. On estime actuellement qu'un foyer américain sur trois possédant un ordinateur est la cible d'un logiciel malveillant (lien externe à ibm.com).

Les acteurs de la menace ne font pas de discrimination. Bien qu’ils aient tendance à s’attaquer aux cibles les plus intéressantes ou les plus significatives, ils profiteront également de toute faiblesse en matière de cybersécurité, où qu’elle se trouve, contribuant ainsi à rendre le paysage de la menace de plus en plus coûteux et complexe.