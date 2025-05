Qu’est-ce qu’une violation de données ?

Les entreprises qui intègrent largement l’intelligence artificielle (IA) et l’automatisation dans leurs opérations de sécurité réduisent le délai de résolution de 108 jours, selon le Rapport sur le coût d’une violation de données. Le rapport a également révélé que l’IA et l’automatisation de la sécurité réduisent le coût moyen d’une violation de 1,88 million de dollars, soit une économie de plus de 30 %.

Bon nombre d’outils de sécurité des données, de prévention des pertes de données et de gestion des identités et des accès intègrent désormais l’IA et l’automatisation.