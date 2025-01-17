Qu’est-ce que la gestion des risques ?

La gestion des risques fait partie intégrante de toute stratégie commerciale. Elle aide les entreprises et les particuliers à se protéger contre les dépenses financières, les inefficacités, les atteintes à la réputation et autres pertes potentielles.

Les causes racines des risques sont à la fois internes (telles que les erreurs humaines ou les défaillances du système) et externes (telles que les crises mondiales, le changement climatique ou les progrès technologiques). Lorsque des événements imprévus se produisent, les entreprises doivent en assumer les conséquences.

Les risques potentiels peuvent être mineurs, tels qu’une augmentation temporaire des coûts. Cependant, ils peuvent également être catastrophiques et entraîner de graves répercussions, notamment des charges financières importantes, une perte de réputation ou même la fermeture de l’entreprise.

En adoptant une approche globale et proactive de la gestion des risques, les entreprises peuvent se protéger et réagir en cas de menace.

En substance, la gestion des risques ne consiste pas seulement à prévenir les résultats négatifs, mais aussi à favoriser les résultats positifs afin de soutenir la réussite et la pérennité globales d’une entreprise.