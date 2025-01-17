Qu’est-ce que la gestion des risques ?

Les risques commerciaux proviennent de nombreuses sources, notamment l’incertitude financière, les responsabilités juridiques, l’utilisation de la technologie, les erreurs de gestion stratégique, les accidents et les catastrophes naturelles. Les pratiques de gestion des risques visent à anticiper ces menaces et leur impact potentiel et à mettre en place des plans pour y faire face lorsqu’elles surviennent.
La gestion des risques fait partie intégrante de toute stratégie commerciale. Elle aide les entreprises et les particuliers à se protéger contre les dépenses financières, les inefficacités, les atteintes à la réputation et autres pertes potentielles.
Les causes racines des risques sont à la fois internes (telles que les erreurs humaines ou les défaillances du système) et externes (telles que les crises mondiales, le changement climatique ou les progrès technologiques). Lorsque des événements imprévus se produisent, les entreprises doivent en assumer les conséquences.
Les risques potentiels peuvent être mineurs, tels qu’une augmentation temporaire des coûts. Cependant, ils peuvent également être catastrophiques et entraîner de graves répercussions, notamment des charges financières importantes, une perte de réputation ou même la fermeture de l’entreprise.
En adoptant une approche globale et proactive de la gestion des risques, les entreprises peuvent se protéger et réagir en cas de menace.
En substance, la gestion des risques ne consiste pas seulement à prévenir les résultats négatifs, mais aussi à favoriser les résultats positifs afin de soutenir la réussite et la pérennité globales d’une entreprise.
La gestion des risques présente plusieurs avantages, notamment :
L’identification et la gestion des risques peuvent aider les entreprises à éviter des pertes financières liées à des litiges coûteux ou à une atteinte à leur réputation. En atténuant les risques, elles peuvent se conformer aux réglementations du secteur et renforcer la confiance des parties prenantes, notamment les investisseurs, les employés et les consommateurs.
En anticipant les problèmes et en y remédiant rapidement, les entreprises peuvent éviter des incidents susceptibles de nuire à leur réputation, tels que des défaillances de produits ou des violations de données.
Des processus efficaces de gestion des risques fournissent également des informations précieuses sur les implications potentielles des différentes décisions commerciales. Ils aident ainsi les dirigeants à améliorer leur prise de décision stratégique et peuvent conduire à des améliorations opérationnelles, telles qu’un meilleur contrôle de la qualité ou une rationalisation des workflows.
Les entreprises sont confrontées à divers risques, notamment :
Les risques financiers comprennent les problèmes liés à l’évolution des conditions du marché, des taux d’intérêt, des taux de change et d’autres facteurs. Le risque de crédit (le risque qu’un emprunteur ne rembourse pas sa dette) et le risque de liquidité (l’incapacité à répondre à des besoins financiers à court terme) sont également des exemples de risques financiers.
La catégorie des risques opérationnels comprend à la fois les menaces internes et externes. Les problèmes internes tels que les erreurs humaines, les défaillances technologiques et système, et les inefficacités opérationnelles peuvent nuire à la capacité d’une organisation à remplir ses obligations et à atteindre ses objectifs.
Les événements externes, tels que les catastrophes naturelles ou l’instabilité géopolitique, peuvent perturber les opérations de la chaîne d’approvisionnement et causer des dommages matériels.
Les risques liés à la cybersécurité comprennent les violations de données, les cyberattaques, les tentatives d’hameçonnage et les problèmes d’accès non autorisé aux systèmes ou aux informations de l’entreprise. Les menaces liées à la technologie s’étendent désormais aux problèmes de sécurité liés à l’intelligence artificielle (IA) et aux outils et processus alimentés par l’IA.
Le risque stratégique est associé à de mauvaises décisions commerciales, à des stratégies inefficaces ou à des réponses inadéquates aux changements technologiques ou aux évolutions du comportement des clients.
Les risques liés aux projets liés à la concurrence sur le marché, notamment les fusions et acquisitions, l’entrée sur de nouveaux marchés ou le lancement de nouveaux produits, sont considérés comme des risques stratégiques.
Les risques de non-conformité concernent le respect des lois, des réglementations et des normes. Le non-respect des réglementations en constante évolution ou le manque de surveillance des processus internes peuvent entraîner des problèmes juridiques et financiers.
Les risques de réputation comprennent tout ce qui peut nuire à l’image publique d’une entreprise, comme une publicité négative, l’insatisfaction des clients ou des problèmes éthiques. Les changements dans l’opinion publique peuvent avoir des conséquences opérationnelles et financières pour les entreprises.
Les organisations peuvent répondre aux risques de différentes manières. Voici quelques-unes des options les plus courantes en matière de traitement des risques :
La prévention des risques consiste à ne pas participer à des activités susceptibles d’avoir un impact négatif sur l’entreprise. Ainsi, une entreprise peut refuser d’investir ou décider de ne pas lancer une nouvelle gamme de produits afin d’éviter tout risque de perte.
La réduction des risques consiste à accepter les risques, mais à chercher à les minimiser et à limiter leur incidence. Elle vise aussi à prévenir toute propagation des pertes. Elle s’apparente aux mesures préventives prévues dans les polices d’assurance maladie.
Le partage des risques consiste à transférer tout ou partie du risque à une autre partie. Une société est un bon exemple de partage des risques : plusieurs investisseurs mettent en commun leur capital et chacun ne supporte qu’une partie du risque d’échec de l’entreprise.
Le transfert de risque consiste à conclure un contrat avec un tiers pour qu’il assume le risque. Cette méthode peut par exemple consister à souscrire une assurance pour couvrir d’éventuels dommages matériels ou corporels.
Il n’est pas possible d’éliminer tous les risques. Après avoir pris des mesures pour éviter, réduire, partager ou transférer les risques, les entreprises doivent faire face aux préoccupations qui subsistent (également appelées risques résiduels). L’acceptation et la rétention du risque consistent à accepter les conséquences potentielles du risque et à se préparer à y faire face si elles se produisent.
Les processus de gestion des risques impliquent les personnes, les technologies et les comportements qui aident une entreprise à faire face aux risques et à atteindre ses objectifs. Tout plan de gestion des risques comprend quatre étapes clés :
L’identification des risques est le processus qui consiste à reconnaître les menaces potentielles pour une entreprise, ses activités et son personnel. Elle peut inclure des pratiques telles que l’évaluation des menaces pour la sécurité informatique (comme les logiciels malveillants ou les ransomwares) ou la surveillance des conditions météorologiques afin de détecter les catastrophes naturelles et autres événements susceptibles de perturber les activités métier. Les organisations peuvent choisir de consigner leurs conclusions dans un registre des risques.
L’évaluation des risques est axée sur l’analyse et l’évaluation des facteurs de risque potentiels. L’analyse des risques consiste à établir la probabilité qu’un événement à risque se produise et les conséquences potentielles de chaque événement.
L’évaluation des risques compare l’ampleur de chaque risque et les classe en fonction de leur importance et de leurs conséquences. Pour évaluer les risques, l’équipe dédiée peut établir des priorités en fonction du degré de menace que les risques représentent pour l’entreprise et ses objectifs.
L’atténuation des risques consiste à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies pour traiter et contrôler les risques d’une entreprise. Elle implique la mise en place de mesures de contrôle des risques afin de faire face aux facteurs de risque et aux effets de ces mesures sur l’avancement des projets ou des objectifs.
Les stratégies d’atténuation peuvent inclure des réponses courantes aux risques, telles que la prévention, la réduction, le partage, le transfert et l’acceptation des risques.
La gestion des risques est un processus continu qui s’adapte et évolue au fil du temps. La répétition et le suivi de ce processus peuvent aider les entreprises à se tenir informées des nouveaux risques.
En surveillant en permanence les risques et en adaptant leurs stratégies de gestion des risques, elles peuvent mieux protéger leurs actifs, leur réputation et leur rentabilité à long terme.
Plusieurs spécialités existent au sein de la gestion des risques.
Également appelée gestion des risques liés à la cybersécurité, la gestion des cyber-risques consiste à protéger les actifs numériques et les technologies de l’information d’une entreprise.
Les cybercriminels, les erreurs des employés et d’autres menaces numériques et physiques peuvent mettre hors service des systèmes critiques ou entraîner des pertes de données ou de revenus.
La gestion des risques liés à la cybersécurité aide les entreprises à identifier leurs menaces les plus critiques et à sélectionner les mesures de sécurité informatique appropriées pour protéger leurs systèmes d’information.
La gestion des risques liés à l’IA aborde les risques potentiels associés aux technologies d’intelligence artificielle. À mesure que les outils d’IA se généralisent, les organisations qui les développent et les emploient doivent s’assurer qu’ils sont fiables, transparents et éthiques.
La gestion des risques liés à l’IA peut améliorer la cybersécurité d’une entreprise et l’utilisation de la sécurité de l’IA. Elle peut également contribuer à garantir la conformité réglementaire et la confiance des parties prenantes à mesure que la technologie évolue.
Les organisations ont recours à des modèles mathématiques complexes pour prendre leurs décisions, par exemple pour établir des prévisions financières ou segmenter leur clientèle. Si ces modèles s’avèrent inadéquats, les entreprises peuvent subir des pertes de revenus ou encourir des responsabilités juridiques.
La gestion des risques liés aux modèles (MRM) consiste à valider les modèles et les outils avant et après leur mise en œuvre et à les adapter tout au long de leur cycle de vie afin de protéger leur intégrité.
La gestion des risques liés à la chaîne d’approvisionnement (SCRM) vise à identifier les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement et à minimiser leur impact sur les opérations, la réputation et les performances financières d’une entreprise.
Les risques internes et externes liés à la chaîne d’approvisionnement peuvent provenir de diverses sources, notamment les catastrophes naturelles, les événements géopolitiques, la faillite de fournisseurs, les problèmes de qualité et les cyberattaques. Une SCRM efficace peut renforcer la résilience opérationnelle, identifier les domaines de gaspillage ou d’inefficacité et protéger la réputation de l’entreprise.
La gestion des risques liés aux tiers (TPRM) couvre les risques associés à l’externalisation de tâches à des fournisseurs ou prestataires de services externes. Ces partenariats avec des tiers peuvent concerner des fonctions telles que les services informatiques, la gestion de la chaîne d’approvisionnement ou le support client.
La TPRM aide les entreprises à comprendre leurs relations commerciales avec des tiers et les mesures de protection mises en place par ces fournisseurs. Cela permet d’éviter des problèmes tels que l’interruption d’activité, les violations de la sécurité et la non-conformité.
La TPRM est un sous-ensemble de la gestion des risques liés à la chaîne d’approvisionnement et est parfois également appelée gestion des risques fournisseurs (VRM).
Les technologies d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning (ML) soutiennent les programmes de gestion des risques en aidant les organisations à identifier et à atténuer de manière proactive les menaces potentielles.
Les spécialistes de la gestion des risques et autres professionnels du risque peuvent utiliser des outils et des systèmes d’IA pour mieux détecter les problèmes et automatiser les solutions.
Plusieurs normes et initiatives internationales fournissent des lignes directrices en matière de gestion des risques. Ces normes englobent un ensemble spécifique de processus visant à élaborer une stratégie de gestion des risques fondée sur les objectifs et les besoins d’une entreprise.
Les principales normes internationales sont les suivantes :
Ces normes de gestion des risques présentent l’avantage d’une approche structurée. Leur usage peut faciliter le benchmarking et la comparaison avec des concurrents ou des pairs du secteur.
Cependant, leur mise en œuvre peut s’avérer coûteuse ou chronophage pour certaines entreprises, et elles peuvent ne pas être suffisamment flexibles pour répondre aux exigences spécifiques de certaines organisations.
Par conséquent, la décision d’adopter une norme internationale de gestion des risques dépend des besoins spécifiques, de la tolérance au risque et de l’appétit pour le risque de chaque entité.
