Qu’est-ce que l’éthique de l’IA ?

Les cas de biais et de discrimination dans un certain nombre de systèmes intelligents ont soulevé de nombreuses questions éthiques concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle. Comment pouvons-nous nous prémunir contre les préjugés et la discrimination alors que les jeux de données d’entraînement peuvent être biaisés ? Bien que les entreprises aient généralement des bonnes intentions concernant leurs efforts d’automatisation, l’intégration de l’IA dans les pratiques de recrutement peut avoir des conséquences imprévues. Dans son effort pour automatiser et simplifier un processus, Amazon a involontairement biaisé les candidats potentiels en fonction de leur sexe pour les postes techniques à pourvoir, et a finalement dû abandonner le projet. Alors que de tels événements font surface, la Harvard Business Review a soulevé d’autres questions pointues sur l’utilisation de l’IA dans les pratiques de recrutement, telles que les données que vous devriez pouvoir utiliser lors de l’évaluation d’un candidat pour un poste.



Les préjugés et la discrimination ne se limitent pas non plus à la fonction des ressources humaines. On les trouve dans de nombreuses applications, des logiciels de reconnaissance faciale aux algorithmes de réseaux sociaux.

De plus en plus conscientes des risques liés à l’IA, les entreprises sont également plus actives dans le débat sur l’éthique et les valeurs de l’IA. Par exemple, l’année dernière, le PDG d’IBM, Arvind Krishna, a indiqué qu’IBM avait mis un frein au développement de ses produits d’analyse et de reconnaissance faciale à usage général, soulignant qu’« IBM s’oppose fermement à l’utilisation de toute technologie, notamment la technologie de reconnaissance faciale proposée par d’autres fournisseurs, à des fins de surveillance de masse, de profilage racial, de violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou à toute autre fin qui n’est pas conforme à nos valeurs et à nos principes de confiance et de transparence ».