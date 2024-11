IBM continue d’appliquer des principes fondamentaux reposant sur ses engagements en matière de confiance et de transparence, pour encadrer la façon dont nous traitons les données et les informations des clients. Ces principes encadrent également le développement et le déploiement responsables de nouvelles technologies, telles qu’IBM Watson ou watsonx, une technologie plus avancée.



Nous encourageons toutes les entreprises technologiques à adopter des principes similaires pour protéger les données et les informations de leurs clients, et pour garantir l’utilisation responsable et transparente de l’intelligence artificielle (IA) et d’autres innovations transformatrices. Nous proposons nos propres principes de confiance et de transparence dans une feuille de route. Notamment :