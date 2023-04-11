Comment notre engagement en matière d'éthique, de confiance et de transparence différencie IBM

Pour IBM, cela commence par la création d’une culture éthique au sein de l’entreprise. De notre comité d’éthique de l’IA et de nos principes et piliers de confiance et de transparence à nos efforts de confidentialité des données et de sécurité, nous privilégions les pratiques éthiques et transparentes.

Au cœur des efforts de technologie digne de confiance d'IBM se trouve le Conseil d'éthique de l'IA, composé d'un ensemble diversifié de parties prenantes issus de toute l'entreprise, réunis pour prendre des décisions fondées sur nos principes et les mettre en pratique. Ce comité intègre les principes de l'entreprise dans la prise de décision concernant les affaires et les produits.

En outre, IBM donne la priorité à la responsabilité technologique en appliquant les principes de confiance et de transparence d’IBM et nos piliers pour une IA digne de confiance aux produits que nous concevons, développons et utilisons. Nous nous efforçons également d’établir les bonnes pratiques du secteur en tant que membre de la Data & Trust Alliance, qui a publié des outils et des ressources utiles tels que les Algorithmic Bias Safeguards for Workforce and Responsible Data & AI Diligence for M&A (Mesures de protection contre les biais algorithmiques pour le personnel, données responsables et diligence IA pour les fusions-acquisitions). En outre, nous avons conçu des outils visant à s’assurer que les systèmes d’IA sont conformes aux principes éthiques. Par exemple, nous avons développé des cadres et des produits tels que IBM® Design for Sustainability, IBM OpenPagesTM with Watson, IBM WatsonTM Knowledge Catalog et IBM AI FactSheets.

Notre travail s’étend également à nos efforts en matière de sécurité et de confidentialité des données. Par exemple, IBM a mis en place une approche de gestion des risques polyvalente afin d’identifier les risques liés à la cybersécurité et d’y répondre. Cela inclut les politiques et procédures selon lesquelles IBM gère son infrastructure et ses données, ainsi que des évaluations des contrôles techniques et des méthodes permettant d’identifier les risques émergents. Par exemple, les Principes de sécurité et de confidentialité des données IBM sont un ensemble complet d’engagements en matière de sécurité et de confidentialité des données envers nos clients, tenant compte des normes des secteurs, des pratiques standard d’IBM et des exigences réglementaires.