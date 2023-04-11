Comment notre engagement en matière d'éthique, de confiance et de transparence différencie IBM

Les technologies émergentes et le développement rapide des innovations soulèvent des questions et des défis sur le marché d’aujourd’hui. Chez IBM, nous donnons vie à de nouvelles technologies de manière responsable et avec un objectif clair depuis plus d’un siècle. Nous savons aussi que personne ne peut relever ces défis seul. En collaboration avec les décideurs politiques, les chercheurs, les clients et d’autres parties prenantes, nous nous efforçons de comprendre ces scénarios changeants et de développer des mesures de protection technologiques et politiques.
Comme le reflète le rapport d'impact d'IBM, nous travaillons sans relâche pour servir d'exemple à nos pairs, partenaires et autres dirigeants du secteur sur la manière de générer un impact positif en mettant en œuvre une éthique technologique et en nous engageant à garantir la confiance et la transparence dans nos pratiques et nos produits à l'échelle mondiale. Voici quelques-unes des mesures prises par IBM pour avoir un impact éthique positif et durable.
Pour IBM, cela commence par la création d’une culture éthique au sein de l’entreprise. De notre comité d’éthique de l’IA et de nos principes et piliers de confiance et de transparence à nos efforts de confidentialité des données et de sécurité, nous privilégions les pratiques éthiques et transparentes.
Au cœur des efforts de technologie digne de confiance d'IBM se trouve le Conseil d'éthique de l'IA, composé d'un ensemble diversifié de parties prenantes issus de toute l'entreprise, réunis pour prendre des décisions fondées sur nos principes et les mettre en pratique. Ce comité intègre les principes de l'entreprise dans la prise de décision concernant les affaires et les produits.
En outre, IBM donne la priorité à la responsabilité technologique en appliquant les principes de confiance et de transparence d’IBM et nos piliers pour une IA digne de confiance aux produits que nous concevons, développons et utilisons. Nous nous efforçons également d’établir les bonnes pratiques du secteur en tant que membre de la Data & Trust Alliance, qui a publié des outils et des ressources utiles tels que les Algorithmic Bias Safeguards for Workforce and Responsible Data & AI Diligence for M&A (Mesures de protection contre les biais algorithmiques pour le personnel, données responsables et diligence IA pour les fusions-acquisitions). En outre, nous avons conçu des outils visant à s’assurer que les systèmes d’IA sont conformes aux principes éthiques. Par exemple, nous avons développé des cadres et des produits tels que IBM® Design for Sustainability, IBM OpenPagesTM with Watson, IBM WatsonTM Knowledge Catalog et IBM AI FactSheets.
Notre travail s’étend également à nos efforts en matière de sécurité et de confidentialité des données. Par exemple, IBM a mis en place une approche de gestion des risques polyvalente afin d’identifier les risques liés à la cybersécurité et d’y répondre. Cela inclut les politiques et procédures selon lesquelles IBM gère son infrastructure et ses données, ainsi que des évaluations des contrôles techniques et des méthodes permettant d’identifier les risques émergents. Par exemple, les Principes de sécurité et de confidentialité des données IBM sont un ensemble complet d’engagements en matière de sécurité et de confidentialité des données envers nos clients, tenant compte des normes des secteurs, des pratiques standard d’IBM et des exigences réglementaires.
Personne ne peut, à lui seul, créer un avenir meilleur pour les nouvelles générations. C'est pourquoi IBM va au-delà de sa propre entreprise et soutient ses partenaires de l'écosystème tout en préconisant des politiques qui créeront des précédents positifs en matière d'éthique de la technologie et aideront notre société et nos communautés à prospérer.
En 2022, nous avons dépassé notre objectif d’entraîner 1 000 partenaires d’écosystème à l’éthique de la Technologie. Désormais, IBM s'engage à former 1 000 fournisseurs de technologies à l'éthique technologique d'ici 2025. En outre, IBM s'efforce d'inciter ses fournisseurs à adopter des pratiques saines, notamment en matière de responsabilité sociale et environnementale, d'éthique et de planification/gestion des risques.
IBM s'attache à renforcer encore cet impact éthique. Nous impliquons les décideurs politiques et les dirigeants du monde entier pour promouvoir des idées pouvant stimuler la croissance et l'innovation avec de nouvelles technologies ou s'adresser aux défis sociétaux. Par exemple, parmi les points forts de notre plaidoyer pour 2022, citons la promotion de la loi CHIPS and Science de 2022 et le soutien à l'adoption de la loi sur le signalement des incidents de cybersécurité pour les infrastructures critiques en 2022, qui permet une approche de gouvernement pour se préparer et répondre rapidement aux menaces de cybersécurité. Ce ne sont là que quelques exemples de la manière dont IBM s'efforce d'avoir un impact éthique. Pour en savoir plus sur cette initiative et d'autres, consultez notre rapport d'impact IBM 2022.