Qu’est-ce que la gestion des cyber-risques ?

Les entreprises procèdent à des évaluations des risques de cybersécurité pour identifier les menaces et les vulnérabilités, estimer leurs impacts potentiels et hiérarchiser les risques les plus critiques.

La manière dont une entreprise évalue les risques dépend des priorités, de la portée du processus et de la tolérance aux risques définis lors de l’étape de l’encadrement des risques. La plupart des évaluations portent sur les éléments suivants :

Les menaces sont des personnes et des événements susceptibles de perturber un système informatique, de voler des données ou de compromettre la sécurité des informations. Les menaces comprennent les cyberattaques intentionnelles (comme les ransomwares ou le hameçonnage) et les erreurs commises par les employés (comme le stockage d’informations confidentielles dans des bases de données non sécurisées). Les catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre et les ouragans, peuvent également menacer les systèmes d’information.

Les vulnérabilités sont les failles ou les faiblesses d’un système, d’un processus ou d’un actif que les menaces peuvent exploiter pour causer des dommages. Les vulnérabilités peuvent être d’ordre technique, comme un pare-feu mal configuré qui laisse pénétrer des logiciels malveillants dans un réseau ou un bogue du système d’exploitation que les pirates peuvent utiliser pour prendre le contrôle d’un appareil à distance. Les vulnérabilités peuvent également résulter de politiques et de processus faibles, comme une politique de contrôle d’accès laxiste qui permet à des personnes d’accéder à plus d’actifs que nécessaire.

Les impacts correspondent aux répercussions qu’une menace peut avoir sur l’entreprise. Une cybermenace peut perturber les services essentiels, ce qui entraîne des temps d’arrêt et une perte de revenus. Les pirates informatiques peuvent voler ou détruire des données sensibles. Les escrocs peuvent utiliser des attaques de compromission de la messagerie d’entreprise pour inciter les employés à leur envoyer de l’argent.

Les impacts d’une menace peuvent s’étendre au-delà de l’entreprise. En effet, les clients dont les informations personnelles identifiables (PII) ont été volées lors d’une violation de données sont également victimes de l’attaque.

L’impact exact d’une menace de cybersécurité peut être difficile à quantifier, c’est pourquoi les entreprises s’appuient généralement sur des données qualitatives comme les tendances historiques et les récits d’attaques subies par d’autres entreprises pour estimer l’impact de la menace. La criticité des actifs est également un facteur important : plus un actif est critique, plus les attaques dont il fait l’objet seront coûteuses.

Le risque mesure la probabilité qu’une menace affecte l’entreprise ainsi que l’ampleur des dommages qu’elle pourrait causer. Les menaces qui sont susceptibles de se produire et de causer des dommages importants sont les plus risquées, tandis que les menaces peu probables qui causeraient des dommages mineurs sont les moins risquées.

Lors de l’analyse des risques, les entreprises prennent en compte plusieurs facteurs pour évaluer la probabilité d’une menace. Les contrôles de sécurité existants, la nature des vulnérabilités informatiques et les types de données détenues par une entreprise sont autant d’éléments qui peuvent influencer la probabilité d’une menace. Même le secteur d’activité de l’entreprise peut avoir son importance : selon le X-Force Threat Intelligence Index, les entreprises des secteurs de la fabrication et de la finance subissent d’avantages de cyberattaques que celles des secteurs des transports et des télécommunications.

Les évaluations des risques peuvent s’appuyer sur des sources de données internes, comme des systèmes de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) et des renseignements externes sur les menaces. Elles peuvent également étudier les menaces et les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise, car les attaques visant les fournisseurs peuvent avoir des répercussions sur l’entreprise.

La prise en compte de tous ces facteurs permet à l’entreprise d’établir son profil de risques. Un profil de risques recense tous les risques susceptibles d’affecter l’entreprise, en les classant par ordre de priorité en fonction de leur degré de criticité. Plus une menace présente un risque élevé, plus elle est critique pour l’entreprise.