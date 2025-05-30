Qu’est-ce que le cryptojacking ?

- Blockchain : un registre numérique partagé et immuable, utilisé pour enregistrer et tracer les transactions au sein d’un réseau, offrant une source unique et vérifiée de vérité.
- Cryptomonnaie : un actif numérique généré par le déchiffrement de blocs de code chiffrés stockés sur une blockchain. Les unités de cryptomonnaie, souvent appelées coins ou tokens, servent de récompense aux utilisateurs qui mettent à disposition leur puissance de calcul et leurs ressources énergétiques pour valider des transactions blockchain.
- Mineurs : les cryptomineurs sont les utilisateurs qui exécutent les logiciels de cryptominage permettant de générer de nouveaux tokens et de valider les transactions sur la chaîne.
La force de la blockchain réside dans la décentralisation. Une blockchain publique, comme celle utilisée par Bitcoin, n’est pas stockée dans une source unique. Elle est dupliquée sur un grand nombre de nœuds : des systèmes informatiques distincts, chacun exécutant un logiciel de cryptominage qui surveille et vérifie la validité de la blockchain partagée.
Lorsqu’une transaction est effectuée sur la blockchain, un certain nombre de nœuds doivent la valider avant qu’elle ne soit inscrite dans le registre global. Ce processus garantit la légitimité de chaque transaction et résout les problèmes classiques des devises numériques comme la double dépense ou la fraude. Même si les utilisateurs peuvent rester anonymes, toutes les transactions d’une blockchain publique sont visibles par quiconque y a accès.
Dans le cas de la cryptomonnaie, la blockchain stocke également des tokens (jetons ou coins). Ces tokens sont chiffrés dans des problèmes mathématiques complexes appelés blocs de hachage. Pour générer une nouvelle pièce de cryptomonnaie, les utilisateurs d’un système blockchain doivent consacrer leurs ressources de calcul au déchiffrement de chaque bloc de hachage. Ce processus est appelé cryptominage et exige généralement d’énormes quantités de puissance de traitement. Les utilisateurs qui mettent leurs propres ressources à contribution pour générer de nouvelles pièces et valider les transactions d’autres utilisateurs sont appelés des mineurs.
La résolution des hachages cryptographiques et la validation des transactions peuvent coûter cher, à la fois en matériel et en électricité. Les pièces servent donc de récompense aux mineurs, qui supportent les coûts matériels et énergétiques. Déchiffrer un bloc de hachage complet nécessite beaucoup plus de ressources que la simple validation d’une transaction. Cela signifie que la vérification des transactions est rémunérée à un taux plus faible, calculé comme un pourcentage proportionnel à la valeur de la transaction et aux ressources mobilisées.