Qu’est-ce que le cryptojacking ?

Les pirates utilisent du code de cryptojacking (un type de logiciel malveillant) pour générer et collecter de la cryptomonnaie sans supporter les coûts associés. En clair, ils trompent leurs victimes, qui dépensent leurs propres ressources sans toucher la moindre récompense. Le cryptojacking est une menace croissante dans le paysage de la cybersécurité. Selon le SonicWall Cyber Threat Report 2024, les incidents de cryptojacking ont augmenté de 659 % en 2023.

Les ressources nécessaires au minage de cryptomonnaie peuvent être coûteuses. Les attaques réussies de cryptojacking obligent les victimes, à leur insu, à supporter les coûts du processus de minage de la cryptomonnaie, tandis que les pirates en récoltent les bénéfices.

Les attaques de cryptojacking peuvent être menées via le Web, à travers des scripts de cryptojacking basés sur le navigateur (souvent intégrés dans des pages web en JavaScript), ou par des logiciels malveillants de cryptojacking diffusés sous forme d’applications ou de virus de type cheval de Troie via ingénierie sociale ou phishing. Les ordinateurs de bureau, portables, serveurs, smartphones et autres appareils infectés par du code ou des logiciels de cryptojacking subissent souvent une forte dégradation des performances, entraînant des temps d’arrêt opérationnels en plus de factures d’électricité plus élevées.

Le cryptojacking diffère des autres types de cybercriminalité. Alors que des cybermenaces comme l’exfiltration de données ou les attaques par ransomware cherchent généralement à voler ou prendre des données en otage, le code de cryptojacking vole en réalité la puissance de calcul et l’électricité. Les logiciels malveillants de cryptominage sont conçus pour injecter un code malveillant discret, capable d’échapper à la détection aussi longtemps que possible.