Authentification et autorisation : quelle est la différence ?

Les bases de la gestion des identités et des accès

Des systèmes complets de gestion des identités et des accès (IAM) permettent de suivre l’activité des utilisateurs, de bloquer les accès non autorisés aux ressources du réseau et d’appliquer des autorisations granulaires afin que seuls les bons utilisateurs puissent accéder aux bonnes ressources.

L’authentification et l’autorisation abordent deux questions essentielles auxquelles les organisations doivent répondre pour mettre en œuvre des contrôles d’accès efficaces :

Qui êtes-vous ? (Authentification)



Qu’avez-vous le droit de faire dans ce système ? (Autorisation)

Une organisation doit savoir qui est un utilisateur avant d’activer le niveau d’accès qui lui correspond. Par exemple, lorsqu’un administrateur réseau se connecte, il doit prouver sa qualité d’administrateur en fournissant les bons facteurs d’authentification. Ce n’est qu’à ce moment-là que le système d’IAM autorise l’utilisateur à effectuer des actions administratives telles que l’ajout ou la suppression d’autres utilisateurs.

Lutter contre les cyberattaques avancées

Alors que les contrôles de sécurité des organisations deviennent de plus en plus efficaces, de plus en plus de pirates les contournent en volant des comptes d’utilisateurs et en abusant de leurs privilèges pour faire des ravages. Selon l’IBM X-Force Threat Intelligence Index, la fréquence des attaques basées sur l’identité a augmenté de % entre 2022 et 2023.

Ces attaques sont faciles à réaliser pour les cybercriminels. Ils peuvent déchiffrer les mots de passe par des attaques par force brute, utiliser des logiciels malveillants de type infostealer ou acheter des identifiants à d’autres pirates. De fait, selon le X-Force Threat Intelligence Index, les identifiants de comptes cloud représentent 90 % des actifs cloud vendus sur le dark web.

L’hameçonnage est une autre tactique courante de vol d’identifiants, et les outils d’IA générative permettent désormais aux pirates de développer des attaques plus efficaces en moins de temps.

Bien qu’elles puissent être considérées comme des mesures de sécurité élémentaires, l’authentification et l’autorisation constituent des défenses importantes contre l’usurpation d’identité et l’abus de compte, y compris les attaques alimentées par l’IA.

L’authentification peut entraver le vol de comptes en remplaçant ou en renforçant les mots de passe par d’autres facteurs plus difficiles à déchiffrer, tels que les données biométriques.

Les systèmes d’autorisation granulaire peuvent freiner les mouvements latéraux en limitant les privilèges des utilisateurs aux seules ressources et actions dont ils ont besoin. Cela permet de restreindre les dommages que les pirates malveillants et les menaces internes peuvent causer en abusant des droits d’accès.

Avec IBM Security Verify, les entreprises peuvent aller au-delà de l’authentification et de l’autorisation classiques. Verify peut aider à protéger les comptes avec des options d’authentification sans mot de passe et à étapes, et peut aider à contrôler les applications avec des politiques d’accès granulaires et contextuelles.