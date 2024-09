La gestion des identités et des accès est indispensable à la sécurité des données et systèmes, mais la multitude de technologies, de situations et de scénarios humains et mécaniques en font un défi difficile à relever.

Rationalisez ce projet avec l’aide de spécialistes des identités et de la sécurité pour déterminer et gérer des solutions sur des environnements de cloud hybride, transformer des workflows de gouvernance et démontrer votre conformité.