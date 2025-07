Qu’est-ce que la sécurité des identités ?

L’IGA permet de s’assurer que les identités numériques ont les bons niveaux d’accès et que cet accès est suivi pour répondre aux exigences internes et réglementaires.

Alors que les solutions IAM régulent qui a accès aux systèmes et aux données, l’IGA se penche sur la question de savoir si cet accès est approprié, justifié et activement contrôlé. L’IGA fournit un cadre opérationnel pour la gestion des cycles de vie des identités et des droits d’accès, la réduction des risques liés à l’accès et l’application des politiques de sécurité.

L’IGA est également un élément important pour se conformer aux normes réglementaires telles que la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), la loi Sarbanes-Oxley (SOX) et le règlement général sur la protection des données (GDPR). Il aide les entreprises à prouver que l’accès aux systèmes et aux données sensibles est correctement attribué et régulièrement contrôlé. Il génère également des pistes d’audit pour soutenir les examens internes et les audits externes.

Les principales fonctions de l’IGA sont les suivantes :

Provisionnement et déprovisionnement des identités numériques : gestion des droits d’accès tout au long du cycle de vie de l’identité afin de rationaliser l’intégration et de réduire les risques d’abandon. Ainsi, si un employé change de rôle, les outils IGA peuvent automatiquement révoquer les autorisations obsolètes ou en attribuer de nouvelles en fonction de ses nouvelles responsabilités.

Vérification des autorisations d’accès : réalisation d’audits périodiques des autorisations des utilisateurs afin d’identifier les niveaux d’accès excessifs ou inappropriés et d’y remédier. Des audits réguliers aident les entreprises à appliquer le principe du moindre privilège et à réduire le risque d’abus de privilèges.