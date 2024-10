Qu'est-ce qu'un agent d'intelligence artificielle ?

Automatisation des tâches

Avec les progrès continus de l'IA générative, l'optimisation des workflows grâce à l'IA, ou l'automatisation intelligente, suscite un intérêt croissant. Les agents d'IA sont des outils capables d'automatiser des tâches complexes qui nécessiteraient autrement des ressources humaines. Cela permet d'atteindre des objectifs à moindre coût, rapidement et à grande échelle. Grâce à ces avancées, les agents humains n'ont plus besoin de fournir des instructions à l'assistant d'IA pour qu'il crée et gère ses tâches.

Performances accrues

Les cadres multi-agents ont tendance à surpasser les agents uniques.11En effet, plus un agent dispose de plans d'action, plus il peut apprendre et réfléchir. Un agent d'IA qui intègre les connaissances et les retours d'autres agents d'IA spécialisés dans des domaines connexes peut être utile pour la synthèse d'informations. Cette collaboration en arrière-plan entre agents d'IA, ainsi que leur capacité à combler les lacunes en matière d'information, est propre aux cadres agentiques, en faisant un outil puissant et une avancée majeure dans l'intelligence artificielle.

Qualité des réponses

Les agents d'IA fournissent des réponses plus complètes, précises et personnalisées que les modèles d'IA traditionnels. C'est un élément essentiel pour nous, en tant qu'utilisateurs, car des réponses de meilleure qualité améliorent généralement l'expérience client. Comme décrit précédemment, cela est possible grâce à l'échange d'informations avec d'autres agents, à l'utilisation d'outils externes et à la mise à jour de leur flux de mémoire. Ces comportements émergent d'eux-mêmes et ne sont pas préprogrammés.12