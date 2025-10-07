Qu'est-ce que l'automatisation intelligente ?

L'automatisation intelligente (AI), parfois appelée automatisation cognitive, est l'utilisation de technologies d'automatisation (intelligence artificielle, gestion des processus métier et automatisation des processus robotiques) pour simplifier et développer la prise de décision au sein des entreprises. L'automatisation intelligente simplifie les processus, libère des ressources et améliore l'efficacité opérationnelle. Ses applications sont multiples. Par exemple, un constructeur automobile peut l'utiliser pour accélérer la production ou réduire le risque d'erreur humaine. Une entreprise pharmaceutique ou spécialisée dans les sciences de la vie peut l'utiliser pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité des ressources lorsque les processus sont répétitifs. Une compagnie d'assurance peut l'utiliser pour calculer les paiements, faire des prédictions pour calculer les taux et répondre aux besoins de conformité.
L'automatisation intelligente comprend trois technologies cognitives. L'intégration de ces composants permet de créer une solution qui favorise la transformation des entreprises et des technologies.
L'intégration de ces trois composants crée une solution transformatrice qui optimise les processus et simplifie les flux de travaux pour améliorer l'expérience client.
Les plateformes d'automatisation intelligente offrent de nombreux avantages dans tous les secteurs car elles permettent de traiter de grandes quantités de données, d'effectuer des calculs précis, de réaliser des analyses et de mettre en œuvre les solutions qui en découlent. Les principaux avantages sont les suivants :
L'automatisation intelligente optimise des processus autrefois réalisés manuellement ou basés sur des systèmes existants, qui peuvent être gourmands en ressources, coûteux et sujets à l'erreur humaine. L'automatisation intelligente s'applique à tous les secteurs d'activité et permet de réaliser des gains d'efficacité dans différents domaines de l'entreprise.
Aujourd'hui, la valeur de l'automatisation intelligente dans le monde est indéniable, et cela dans tous les secteurs d'activité. En automatisant les tâches répétitives, les entreprises peuvent réduire leurs coûts et améliorer la cohérence de leurs flux de travaux. La pandémie de COVID-19 a accéléré les efforts de transformation numérique, en augmentant les investissements dans les infrastructures destinées à soutenir l'automatisation. Avec l'essor du travail à distance, les rôles vont continuer à évoluer. Les personnes travaillant sur des tâches simples seront réaffectées à la mise en œuvre et à l'extension de ces solutions, ainsi qu'à d'autres tâches de plus grande valeur ajoutée. Les cadres moyens devront se concentrer sur les éléments plus humains de leur travail pour maintenir la motivation des employés. L'automatisation mettra en évidence les lacunes en matière de compétences au sein de la main-d'œuvre, et les employés devront s'adapter à un environnement de travail en constante évolution. Les cadres moyens peuvent également soutenir ces transitions de manière à atténuer l'anxiété afin de garantir que les employés résistent à ces périodes de changement. L'automatisation intelligente est sans aucun doute l'avenir du travail ; les entreprises qui renoncent à l'adopter parviendront difficilement à rester compétitives sur leurs marchés respectifs.
Qu'il s'agisse des flux de travail de votre entreprise ou de vos opérations informatiques, nous répondons à vos besoins avec l'automatisation basée sur l'IA. Découvrez comment les grandes entreprises se transforment.
IBM Cloud Paks for Automation fournit un ensemble complet et modulaire de fonctionnalités d'automatisation basées sur l'IA pour relever les défis opérationnels courants et complexes.
Les entreprises de pointe automatisent à la fois les activités commerciales et informatiques afin de permettre à leurs employés de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux
Que vous souhaitiez automatiser des opérations complexes qui s'étendent à l'ensemble de votre organisation, telles que l'approvisionnement et le paiement, ou automatiser des tâches répétitives, l'automatisation basée sur l'IA d'IBM peut vous aider à réduire vos processus d'entreprise manuels et à améliorer la prise de décision en combinant des outils d'automatisation de base tels que les assistants conversationnels de gestion des processus d'entreprise et d'automatisation des processus robotiques (RPA) avec l'intelligence artificielle. IBM Cloud Paks for Automation comprend un système expert unique ainsi qu'une bibliothèque d'automatismes spécifiques pré-entraînés par des experts, et s'appuie sur les connaissances approfondies d'IBM et sur l'expertise sectorielle de plus de 14 000 spécialistes de l'automatisation.