Qu'est-ce que l'automatisation intelligente ?

Découvrez l'automatisation intelligente (AI), qui combine l'intelligence artificielle (IA) et les technologies d'automatisation pour automatiser les tâches simples de votre entreprise.
Deux faisceaux lumineux ressemblant à des lasers
L'automatisation intelligente (AI), parfois appelée automatisation cognitive, est l'utilisation de technologies d'automatisation (intelligence artificielle, gestion des processus métier et automatisation des processus robotiques) pour simplifier et développer la prise de décision au sein des entreprises. L'automatisation intelligente simplifie les processus, libère des ressources et améliore l'efficacité opérationnelle. Ses applications sont multiples. Par exemple, un constructeur automobile peut l'utiliser pour accélérer la production ou réduire le risque d'erreur humaine. Une entreprise pharmaceutique ou spécialisée dans les sciences de la vie peut l'utiliser pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité des ressources lorsque les processus sont répétitifs. Une compagnie d'assurance peut l'utiliser pour calculer les paiements, faire des prédictions pour calculer les taux et répondre aux besoins de conformité.

Les trois composants de l'AI

L'automatisation intelligente comprend trois technologies cognitives. L'intégration de ces composants permet de créer une solution qui favorise la transformation des entreprises et des technologies.

  1. Le composant le plus critique de l'automatisation intelligente est l'intelligence artificielle ou IA. En utilisant l'apprentissage automatique et des algorithmes complexes pour analyser des données structurées et non structurées, les entreprises peuvent développer une base de connaissances et formuler des prédictions sur la base de ces données. C'est le moteur décisionnel de l'automatisation intelligente.
  2. Le deuxième composant de l'automatisation intelligente est la gestion des processus métier (BPM), également appelée automatisation des flux de travaux. La gestion des processus métier automatise les flux de travaux pour améliorer l'agilité et la cohérence des processus de l'entreprise. La gestion des processus métier est utilisée dans la plupart des secteurs pour simplifier les processus et améliorer les interactions et l'engagement.
  3. Le troisième composant est l'automatisation des processus robotiques (RPA). L'automatisation des processus robotiques utilise des robots logiciels, ou bots, pour effectuer des tâches administratives, comme extraire des données ou remplir des formulaires. Ces bots complètent bien l'intelligence artificielle, car l'automatisation des processus robotiques peut tirer parti des informations fournies par celle-ci pour traiter des tâches et des cas d'utilisation plus complexes.

L'intégration de ces trois composants crée une solution transformatrice qui optimise les processus et simplifie les flux de travaux pour améliorer l'expérience client.
Avantages de l'automatisation intelligente

Les plateformes d'automatisation intelligente offrent de nombreux avantages dans tous les secteurs car elles permettent de traiter de grandes quantités de données, d'effectuer des calculs précis, de réaliser des analyses et de mettre en œuvre les solutions qui en découlent. Les principaux avantages sont les suivants :

  • Réduction des coûts grâce à un renforcement de la main-d'œuvre et à une amélioration de la productivité : L'automatisation des systèmes et des processus et l'utilisation de données et d'analyses pour garantir la précision peuvent accélérer la production. L'automatisation intelligente permet également d'évoluer rapidement sans augmenter les risques, sans compromettre la qualité ou sans surcharger la main-d'œuvre existante. Les chefs d'entreprise récoltent les fruits de ces capacités en augmentant les rendements de production et en améliorant le retour sur investissement.
  • Amélioration de l'exactitude grâce à des processus et des approches cohérents qui améliorent la qualité : La force de l'automatisation intelligente réside dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour favoriser la prise de décision et apporter une approche cohérente aux tâches répétitives.
  • Amélioration de l'expérience utilisateur : En mettant plus rapidement sur le marché un produit de meilleure qualité et plus fiable, ou en obtenant plus rapidement (ou immédiatement) des réponses à des questions, le client vit une expérience plus riche et plus positive, ce qui confère un avantage concurrentiel à l'entreprise.
  • Gestion de la conformité et des réglementations en toute confiance : Beaucoup de secteurs doivent se conformer à des politiques réglementaires spécifiques. L'automatisation intelligente peut exploiter les fonctions d'automatisation des tâches pour aborder la conformité de manière plus cohérente.
Applications d'automatisation intelligente

L'automatisation intelligente optimise des processus autrefois réalisés manuellement ou basés sur des systèmes existants, qui peuvent être gourmands en ressources, coûteux et sujets à l'erreur humaine. L'automatisation intelligente s'applique à tous les secteurs d'activité et permet de réaliser des gains d'efficacité dans différents domaines de l'entreprise.

  • Automobile : L'industrie automobile peut tirer un grand profit des améliorations que les fabricants peuvent apporter grâce à l'automatisation intelligente. Grâce à l'automatisation intelligente, les fabricants peuvent prévoir la production et l'ajuster plus efficacement pour répondre aux évolutions de l'offre et de la demande. Ils peuvent optimiser les flux de travaux pour augmenter l'efficience et réduire le risque d'erreur dans la production, l'assistance, l'approvisionnement et d'autres domaines. Grâce aux robots, ils peuvent réduire le travail manuel et améliorer la détection des défauts afin de fournir aux clients un produit de meilleure qualité à un coût moindre pour l'entreprise. Par exemple, une usine de production de moteurs Volkswagen en Allemagne utilise des « robots collaboratifs » qui travaillent avec l'équipe de production pour exécuter une étape physiquement exigeante du processus d'assemblage des moteurs. Cela permet d'éviter les blessures, d'accélérer les processus, de garantir la précision et d'alléger la charge physique des employés.
  • Sciences de la vie : La production de médicaments est hautement réglementée et exige que les équipements soient calibrés et les produits mesurés avec précision. Elle implique également la collecte, la compilation, le traitement et l'analyse d'un très grand nombre de données. Les essais pharmaceutiques ont besoin d'une analyse et de résultats fiables pour réussir. Une approche manuelle peut provoquer des erreurs de calcul et nécessiter des ressources et une main-d'œuvre considérables. La production des vaccins Covid-19 en un temps record est un exemple de la manière dont l'automatisation intelligente fournit des processus automatisés qui améliorent la vitesse et la qualité de la production. Avant de recourir à l'intelligence artificielle et aux gains d'efficacité qui en découlent, «...il fallait 25 ans ou plus à au moins 40 docteurs en sciences pour découvrir un seul médicament commercialisable...».
  • Soins de santé : Le secteur de la santé utilise l'automatisation intelligente avec le traitement du langage naturel pour offrir une approche cohérente de la collecte, de l'analyse, du diagnostic et du traitement des données. L'utilisation d'agents conversationnels dans les rendez-vous médicaux à distance nécessite moins d'intervention humaine et souvent un temps de diagnostic plus court.
  • Assurances : Grâce à l'automatisation intelligente, le secteur de l'assurance n'a pratiquement plus besoin de calculer manuellement les taux ou les paiements et peut simplifier le traitement des documents administratifs tels que les demandes d'indemnisation et les évaluations. L'automatisation intelligente permet également aux compagnies d'assurance de respecter plus facilement les règles de conformité en veillant à ce que les exigences soient satisfaites. De cette manière, elles sont également en mesure de calculer le risque d'une personne ou d'une entité et de calculer le montant de la prime d'assurance appropriée.
Le futur de l'automatisation intelligente

Aujourd'hui, la valeur de l'automatisation intelligente dans le monde est indéniable, et cela dans tous les secteurs d'activité. En automatisant les tâches répétitives, les entreprises peuvent réduire leurs coûts et améliorer la cohérence de leurs flux de travaux. La pandémie de COVID-19 a accéléré les efforts de transformation numérique, en augmentant les investissements dans les infrastructures destinées à soutenir l'automatisation. Avec l'essor du travail à distance, les rôles vont continuer à évoluer. Les personnes travaillant sur des tâches simples seront réaffectées à la mise en œuvre et à l'extension de ces solutions, ainsi qu'à d'autres tâches de plus grande valeur ajoutée. Les cadres moyens devront se concentrer sur les éléments plus humains de leur travail pour maintenir la motivation des employés. L'automatisation mettra en évidence les lacunes en matière de compétences au sein de la main-d'œuvre, et les employés devront s'adapter à un environnement de travail en constante évolution. Les cadres moyens peuvent également soutenir ces transitions de manière à atténuer l'anxiété afin de garantir que les employés résistent à ces périodes de changement. L'automatisation intelligente est sans aucun doute l'avenir du travail ; les entreprises qui renoncent à l'adopter parviendront difficilement à rester compétitives sur leurs marchés respectifs.
