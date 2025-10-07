Qu'est-ce que l'automatisation intelligente ?

L'automatisation intelligente (AI), parfois appelée automatisation cognitive, est l'utilisation de technologies d'automatisation (intelligence artificielle, gestion des processus métier et automatisation des processus robotiques) pour simplifier et développer la prise de décision au sein des entreprises. L'automatisation intelligente simplifie les processus, libère des ressources et améliore l'efficacité opérationnelle. Ses applications sont multiples. Par exemple, un constructeur automobile peut l'utiliser pour accélérer la production ou réduire le risque d'erreur humaine. Une entreprise pharmaceutique ou spécialisée dans les sciences de la vie peut l'utiliser pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité des ressources lorsque les processus sont répétitifs. Une compagnie d'assurance peut l'utiliser pour calculer les paiements, faire des prédictions pour calculer les taux et répondre aux besoins de conformité.

Les trois composants de l'AI

L'automatisation intelligente comprend trois technologies cognitives. L'intégration de ces composants permet de créer une solution qui favorise la transformation des entreprises et des technologies.

Le composant le plus critique de l'automatisation intelligente est l'intelligence artificielle ou IA. En utilisant l'apprentissage automatique et des algorithmes complexes pour analyser des données structurées et non structurées, les entreprises peuvent développer une base de connaissances et formuler des prédictions sur la base de ces données. C'est le moteur décisionnel de l'automatisation intelligente. Le deuxième composant de l'automatisation intelligente est la gestion des processus métier (BPM), également appelée automatisation des flux de travaux. La gestion des processus métier automatise les flux de travaux pour améliorer l'agilité et la cohérence des processus de l'entreprise. La gestion des processus métier est utilisée dans la plupart des secteurs pour simplifier les processus et améliorer les interactions et l'engagement. Le troisième composant est l'automatisation des processus robotiques (RPA). L'automatisation des processus robotiques utilise des robots logiciels, ou bots, pour effectuer des tâches administratives, comme extraire des données ou remplir des formulaires. Ces bots complètent bien l'intelligence artificielle, car l'automatisation des processus robotiques peut tirer parti des informations fournies par celle-ci pour traiter des tâches et des cas d'utilisation plus complexes.

L'intégration de ces trois composants crée une solution transformatrice qui optimise les processus et simplifie les flux de travaux pour améliorer l'expérience client.