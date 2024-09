« Il reste encore beaucoup de tâches manuelles », explique Sue Rynn. « Nous voyons cela comme des opportunités. »

Sue Rynn et son équipe font partie du groupe Science des données et technologie d'IBM Finance, dirigé par Josephine Schweiloch et dont les projets évoluent pour relever des défis toujours plus importants. La plateforme d’automatisation du CoE permet d’accéder non seulement à la RPA, mais également au reste des composants de la suite IBM Cloud Pak® for Business Automation, que l'équipe utilise pour créer des solutions plus sophistiquées.

Par exemple, elle a commencé à travailler sur la transformation de workflows internes complexes avec des parties prenantes variées. Pour cela, elle applique le logiciel IBM Process Mining de Cloud Pak pour générer une carte des workflows existants et des recommandations d'optimisation, ce qui permet d'identifier aisément les goulots d'étranglement et les autres inefficacités, telles que les étapes qui reposent sur les e-mails et les feuilles de calcul manuelles. L'équipe peut ensuite transformer ces étapes à l'aide de la RPA ainsi que des autres composants IBM Cloud Pak qui automatisent les workflows, les décisions fondées sur des règles et la capture de données numériques à partir de diverses sources.

« Une des choses les plus intéressantes pour notre équipe, c'est qu'avec ces multiples technologies d'automatisation sur Cloud Pak, nous sommes en mesure de nous adapter à différents types de projets et de problèmes », précise Josephine Schweiloch. « Nous avons donc beaucoup de flèches à notre arc et beaucoup d'outils pour résoudre des problèmes complexes, à l'échelle de l'entreprise, et fournir des informations analytiques et des gains d'efficacité considérables. »