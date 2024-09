L’automatisation des processus pose toute une série de défis aux entreprises, mais Primanti Bros. les a relevés de front. En collaboration avec IBM et son partenaire commercial Salient Process, Inc., une société d’automatisation de processus, Primanti Bros. a élaboré un plan de modernisation numérique qui ferait appel à l’IA pour son service financier. En analysant diverses technologies logicielles, l’équipe de planification et d’analyse financière a constaté que IBM Robotic Process Automation (RPA) offrait le meilleur retour sur investissement (ROI) pour les scénarios d’automatisation.

Jimmy Hewitt, conseiller senior en automatisation chez Salient Process, déclare : « Il y a deux choses qui me plaisent vraiment dans cette technologie d’automatisation. Tout d’abord, étant donné que le bot n’a besoin d’aucun temps pour effectuer un travail qui prenait 2 000 heures par an aux humains, il vous fait littéralement le don du temps. On dit que le temps ne s’achète pas. Moi, je dis que si ! Deuxièmement, cette technologie est accessible. »

La RPA offre une interface intuitive qui permet à presque tout le monde de créer un robot pour effectuer des tâches automatisées simples. Le bot IBM RPA est incroyablement flexible. Il peut fonctionner sur plusieurs plateformes et systèmes pour collecter des informations éparses à l’aide de l’IA. Primanti Bros. s’appuie sur la technologie IBM RPA pour transformer ses rapports quotidiens sur les ventes et la main-d’œuvre en une tâche automatisée qui laisse moins de place à l’erreur.

La nouvelle solution a été implémentée en l’espace de deux semaines. Trois mois plus tard, Primanti Bros. a rapporté qu’elle avait déjà été amortie. Au lieu de rester derrière un bureau, les directeurs régionaux de Primanti peuvent désormais consacrer plus de temps à offrir la meilleure expérience possible à leurs « fans » (leurs clients). Grâce à l’accès aux chiffres et aux données en temps réel, l’équipe de direction peut rapidement comparer les tendances et commencer à planifier la journée.

« L’un de nos directeurs régionaux nous a dit à quel point il était soulagé non seulement d’avoir ces rapports déjà faits, mais aussi de savoir qu’ils sont justes. Personne d’autre n’est entré dans le système et n’a saisi le mauvais chiffre par erreur, ajoute C. Stritmatter. En tant que spécialiste des données, je me sens rassurée. Il n’y a pas d’erreur et je sais que des données correctes sont prises en compte.