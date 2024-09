Accélérez le processus de devis et d’approbation client avec la lecture et le classement automatiques des documents de demande et l’extraction des données appropriées. Les données extraites sont renvoyées dans un format standardisé et, grâce à la validation humaine dans la boucle, elles sont complètes et précises, ce qui vous permet de proposer un devis plus rapidement que vos concurrents.