Dans le cas du Bureau voor Normalisatie (NBN), l’organisation belge pour le développement et la publication des normes, ce petit changement est apparu sous la forme d’un bot basé sur le logiciel IBM® Robotic Process Automation.

On ne saurait trop insister sur l’importance des normes. Elles améliorent la qualité des produits et des services. Elles augmentent l’efficacité et facilitent les échanges commerciaux. Enfin, elles soutiennent les économies nationales et le commerce mondial en uniformisant les règles du jeu. À l’échelle de la seule Belgique, le développement et la publication d’une norme supplémentaire, en moyenne, augmentent le produit intérieur brut (PIB) de 2,04 millions par an, selon une étude publiée par VUB (Vrije Universiteit Brussel).

En tant que membre national du Comité européen de normalisation (CEN) pour la Belgique, le NBN contribue au développement et à la publication des normes européennes (EN). En moyenne, le CEN publie environ 1 100 normes EN par an, et le NBN les publie toutes en tant que normes belges nationales (NBN EN) par mandat juridique.

Le NBN est également le membre national de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et contribue de la même façon au développement et à la publication des normes ISO. Bien que le NBN ne soit pas tenu d’enregistrer toutes les normes ISO dans le corps de normes belge (NBN ISO), il en publie traditionnellement quelques-unes chaque année. Cependant, la demande des industries belges pour les normes NBN ISO a augmenté ces dernières années. En 2020, le NBN s’est fixé comme objectif de publier davantage de normes ISO.