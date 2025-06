L’IA ne concurrence pas le potentiel humain, elle l’amplifie. Les travailleurs du savoir gagnent ainsi du temps et économise de l’énergie physique et mentale, ce qui leur permet d’exploiter pleinement leur potentiel et rend leur travail non seulement plus facile, mais aussi plus significatif.



Les agents et assistants d’IA, qui prennent en charge de différentes manières les tâches monotones et chronophages du travail intellectuel, sont les principaux outils permettant d’accroître la productivité. Dans cet épisode d’AI Academy, Parul Mishra explique la différence entre les agents et les assistants d’IA, puis explore comment ils peuvent changer la donne en matière de productivité pour les entreprises.