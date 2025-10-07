Qu'est-ce qu'une main-d'œuvre mobile ?

Une main-d'œuvre mobile est un groupe d'employés qui n'est pas lié à un emplacement physique central. Au contraire, les employés sont connectés par différents types de technologie mobile : ordinateurs, téléphones intelligents et autres unités mobiles. Ces technologies étant de plus en plus portables, faciles à utiliser et abordables, la main-d'oeuvre mobile devient de plus en plus répandue.
La main-d’œuvre mobile ne se résume pas au simple travail à domicile. Grâce à l’avènement d’unités mobiles sophistiquées, les employés mobiles peuvent désormais accéder aux applications logicielles et aux données qui n’étaient autrefois disponibles qu’au siège de la société. Les agents sur site dans les secteurs tels que les soins de santé, la construction et l’agriculture peuvent effectuer des tâches complexes sur le site ou en déplacement.
Le travail mobile est différent du travail à distance traditionnel, dans lequel les employés travaillent dans l'établissement principal. La main-d'oeuvre mobile fait spécifiquement référence aux employés qui ne travaillent pas depuis un emplacement fixe unique. Ce terme regroupe les agents hybrides qui partagent leur temps entre le domicile et le bureau et les employés nomades dont le travail nécessite de se déplacer pendant la journée de travail. Les infirmières de voyage, les employés de commerce au détail qui se relaient entre les magasins ou encore les techniciens de télécommunications sur site sont tous des employés nomades.
Selon le rapport OMDIA susmentionné, les employés mobiles constituent aujourd'hui la majeure partie de la main-d'œuvre. Seuls 33 % des agents sont « attachés » à un espace unique, comme un bureau central ou un magasin.
De nombreuses sociétés ont tiré parti de la mobilité de la main-d'œuvre pendant la pandémie de COVID-19. Le passage d'un système d'emplois traditionnellement localisé (p. ex., enseignants et employés de banque) à un système de télétravail a permis aux organisations de maintenir la continuité de leurs activités pendant la crise.
Mais l'augmentation de la main-d'oeuvre mobile a également été alimentée par des changements technologiques et commerciaux à plus long terme. Comme les unités mobiles avancées permettent aux employés de travailler de n'importe où, les sociétés qui adoptent une main-d'œuvre mobile en retirent les avantages suivants :
Les employés peuvent fournir des réponses immédiates aux clients et résoudre les problèmes sur site en temps réel en accédant aux données de leurs unités mobiles au lieu d'attendre leur retour au bureau.
Une étude de Global Workplace Analytics (lien externe au site ibm.com) a révélé que les sociétés peuvent économiser 11 000 USD par employé par an lorsque les employés travaillent 2 à 3 jours en dehors du bureau chaque semaine. Elles dépensent moins en location, et la discussion vidéo peut réduire les coûts logistiques et de déplacement associés à la mise en place d'un site central pour les réunions.
Le travail mobile peut aider les membres de l'équipe à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée et à réduire le stress, ce qui peut améliorer les performances et encourager les employés à rester. Selon le rapport OMDIA, 54 % des sociétés ont déclaré que le passage au travail mobile a augmenté la productivité des employés. Cela peut également permettre aux sociétés de fournir un service client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et d'établir des flux de travaux continus avec des employés sur tous les fuseaux horaires.
Une main-d'œuvre mobile peut être composée de personnes originaires du monde entier, ce qui se traduit par une diversité géographique, socio-économique et culturelle qui n'aurait pas été possible autrement. Les options de travail mobile peuvent également être privilégiées par les agents handicapés, les parents, les gardiens et d'autres personnes qui ont besoin de plus de flexibilité.
Des crises telles que la pandémie de COVID-19 soulignent l'importance de permettre le travail mobile lorsque cela est possible. Le défi consiste à permettre aux employés nomades d'accéder à distance aux logiciels métiers critiques tout en conservant la collaboration, la productivité et en garantissant la sécurité.
Lors de la mise en place d'une main-d'œuvre mobile, les dirigeants de sociétés peuvent être amenés à réfléchir aux points suivants :
Les employés mobiles veulent sélectionner leurs propres unités. Ils s'attendent à ce que la technologie du lieu de travail offre une expérience utilisateur similaire à celle des applications et des unités du consommateur. Les organisations peuvent avoir besoin de créer des politiques et des processus BYOD (bring your own device) qui régissent un large éventail de logiciels et de matériels, notamment les ordinateurs portables, les appareils portables, les tablettes, les téléphones intelligents, etc.
Les employés qui utilisent leurs propres unités et applications pour le travail peuvent créer des failles de sécurité. Les employés peuvent utiliser des IT cachés(actifs informatiques utilisés sans approbation ou surveillance officielle) sur le réseau de la société. Même les applications et unités mobiles approuvées peuvent poser des problèmes si les employés accèdent à des données sensibles via des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés.
Les sociétés suivent souvent les employés nomades et leurs actifs pour maintenir la conformité et optimiser les flux de travaux. Par exemple, les sociétés peuvent utiliser la géolocalisation pour mettre en relation les techniciens sur site aux offres les plus proches. Cependant, les employés peuvent s'y opposer, surtout s'ils utilisent leurs propres unités.
Le développement d'applications mobiles personnalisées pour plusieurs plateformes peut être coûteux et complexe. D'autre part, la maintenance d'applications mobiles provenant de plusieurs fournisseurs tiers peut rendre difficile une gestion informatique appropriée. Les fournisseurs de logiciels tels qu'IBM développent non seulement des applications mobiles, mais proposent également des solutions intégrées de gestion des applications mobiles.
Pendant la pandémie de COVID-19, de nombreuses sociétés ont permis aux employés de travailler à distance pour assurer la continuité des opérations. Au lendemain de la pandémie, de nombreuses sociétés ont conservé ces formes de travail à distance et nomades. Les nouvelles technologies ont également rendu la main-d'œuvre à distance plus pratique.
Des outils comme Asana, Slack, Webex, Zoom et Google Agenda rendent le travail virtuel et la collaboration entre la main-d'oeuvre mobile faciles et efficaces. Cependant, ces nouveaux outils et applications peuvent compliquer la gestion efficace de l'informatique. D'autres innovations en matière de technologie mobile, telles que les lecteurs biométriques, les appareils portables, la commande vocale, la communication en champ proche (NFC), la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR) améliorent également les communications et les flux de travaux.
Jusqu'à récemment, l'un des principaux obstacles à l'implémentation des technologies mobiles était l'absence d'un signal sans fil fiable et rapide. Avec l'introduction de la technologie sans fil 5G, les employés nomades peuvent partager des fichiers, même volumineux, avec leurs associés et collaborer par vidéo sans décalage ni interruption.
Des innovations comme la 5G permettent même aux petites entreprises d'exploiter les technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle pour améliorer la communication et la collaboration. Les agents peuvent effectuer des tâches complexes avec des informations fournies à la demande en utilisant la réalité augmentée. Par exemple, les agents du bâtiment et de l'ingénierie peuvent planifier de nouveaux projets avec des unités de réalité augmentée, et la gestion de la chaîne logistique et la détection des stocks peuvent également être réalisées via l'AR.
Les organisations continueront probablement d'adopter de nouveaux outils logiciels pour mieux gérer les transitions à grande échelle des employés de bureau vers le travail à distance et mobile. Dans le cadre de cette transition, les sociétés peuvent établir des relations stratégiques avec les principaux fournisseurs de logiciels et d'équipements et les fournisseurs de services réseau afin de minimiser les perturbations des infrastructures et des services.
Les tendances démographiques ont également influencé l'augmentation de la main-d'oeuvre mobile. Combinés, les millennials et la génération Z représentent la plus grande partie de la main-d'oeuvre (lien externe au site ibm.com). Les recherches montrent (lien externe au site ibm.com) que ces agents préfèrent un travail flexible.
Bien que certains employés mobiles s'appuient sur des applications comme Slack et Asana pour travailler, de nombreuses sociétés utilisent des outils de gestion du personnel mobile spécialisés pour garantir la sécurité et la productivité de la main-d'oeuvre mobile.
Les logiciels de gestion de la main-d'œuvre mobile (MWM) constituent une vaste catégorie de plateformes qui aident les sociétés à gérer les employés qui travaillent en dehors d'un bureau central. Les différentes solutions mobiles de gestion du personnel ont des fonctionnalités et des fonctions différentes, mais beaucoup prennent en charge la planification, les affectations et le suivi des tâches, ainsi que les communications et les mises à jour de statut. Certains outils MWM peuvent être utilisés pour les tâches de gestion du capital humain de traitement des opérations telles que l'intégration et la paie.
Les outils de gestion des services sur site sont des plateformes MWM conçues pour gérer les agents sur site qui installent, maintiennent ou réparent des équipements, des systèmes ou des actifs en dehors des locaux de la société. Les gestionnaires et les techniciens utilisent souvent un logiciel de gestion des services sur site pour le traitement des commandes, l'automatisation de la planification et de la répartition, et la collecte des paiements, entre autres.
Les solutions de gestion unifiée des terminaux (UEM) permettent aux sociétés de surveiller, gérer et sécuriser tous les terminaux des utilisateurs finaux (bureaux électroniques, ordinateurs portables, téléphones intelligents, tablettes, appareils portables, etc.) à partir d'une console unique, quel que soit leur système d'exploitation ou leur emplacement. Avec UEM, une société peut définir et appliquer des règles de sécurité mobile, de gestion d'unités et de gestion des applications pour toutes les unités d'un réseau. Les équipes informatiques n'ont plus besoin d'outils distincts pour gérer les unités pour la main-d'oeuvre sur site et mobile.
