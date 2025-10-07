Qu'est-ce qu'une main-d'œuvre mobile ?

Pendant la pandémie de COVID-19, de nombreuses sociétés ont permis aux employés de travailler à distance pour assurer la continuité des opérations. Au lendemain de la pandémie, de nombreuses sociétés ont conservé ces formes de travail à distance et nomades. Les nouvelles technologies ont également rendu la main-d'œuvre à distance plus pratique.

Des outils comme Asana, Slack, Webex, Zoom et Google Agenda rendent le travail virtuel et la collaboration entre la main-d'oeuvre mobile faciles et efficaces. Cependant, ces nouveaux outils et applications peuvent compliquer la gestion efficace de l'informatique. D'autres innovations en matière de technologie mobile, telles que les lecteurs biométriques, les appareils portables, la commande vocale, la communication en champ proche (NFC), la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR) améliorent également les communications et les flux de travaux.

Jusqu'à récemment, l'un des principaux obstacles à l'implémentation des technologies mobiles était l'absence d'un signal sans fil fiable et rapide. Avec l'introduction de la technologie sans fil 5G, les employés nomades peuvent partager des fichiers, même volumineux, avec leurs associés et collaborer par vidéo sans décalage ni interruption.

Des innovations comme la 5G permettent même aux petites entreprises d'exploiter les technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle pour améliorer la communication et la collaboration. Les agents peuvent effectuer des tâches complexes avec des informations fournies à la demande en utilisant la réalité augmentée. Par exemple, les agents du bâtiment et de l'ingénierie peuvent planifier de nouveaux projets avec des unités de réalité augmentée, et la gestion de la chaîne logistique et la détection des stocks peuvent également être réalisées via l'AR.

Les organisations continueront probablement d'adopter de nouveaux outils logiciels pour mieux gérer les transitions à grande échelle des employés de bureau vers le travail à distance et mobile. Dans le cadre de cette transition, les sociétés peuvent établir des relations stratégiques avec les principaux fournisseurs de logiciels et d'équipements et les fournisseurs de services réseau afin de minimiser les perturbations des infrastructures et des services.

Les tendances démographiques ont également influencé l'augmentation de la main-d'oeuvre mobile. Combinés, les millennials et la génération Z représentent la plus grande partie de la main-d'oeuvre (lien externe au site ibm.com). Les recherches montrent (lien externe au site ibm.com) que ces agents préfèrent un travail flexible.