Qu’est-ce que la gestion des services sur le terrain (FSM) ?

Le logiciel de gestion des services sur site aide les entreprises à gérer toutes les ressources impliquées dans les activités de gestion des services sur le terrain. Il peut aider les responsables et les techniciens à traiter les commandes, à automatiser la planification et la répartition, à suivre les tâches de service et de réparation, à gérer les contrats de service client, à collecter les paiements, etc.

Les capacités de gestion des services sur le terrain sont fournies par divers logiciels et solutions.

Logiciel mobile de gestion des services sur le terrain

Les capacités cloud et mobile proposées par certains logiciels de gestion des services sur le terrain permettent d’accéder à des communications en temps réel et permettent aux techniciens de bénéficier d’informations importantes et d’un support sur le terrain. Grâce aux capacités mobile, les techniciens de service sur le terrain peuvent capturer des images sur leurs appareils et accéder aux données des ressources distantes et des jumeaux numériques pour évaluer les causes premières des problèmes. Ils peuvent également étendre la collaboration avec des capacités d’IA et de RA qui deviennent de plus en plus courantes.

Logiciel de gestion d’actifs d’entreprise

Les logiciels de gestion d’actifs d’entreprise (EAM) aident les entreprises à entretenir et à contrôler leurs actifs et équipements opérationnels, sur et hors site. En centralisant les informations relatives aux actifs et en mettant en œuvre une surveillance et des analyses à distance alimentées par l’IA, les responsables de la maintenance peuvent maximiser l’utilisation des actifs, augmenter le temps de fonctionnement effectif et réduire les coûts opérationnels.

Système de gestion des stocks

Un système de gestion des stocks aide les entreprises à optimiser leurs stocks en termes de maintenance, de réparation et d’exploitation (MRO). Il peut fournir une vue précise et granulaire de la performance du stock MRO tout en fournissant des recommandations optimisées des niveaux de stock et de réapprovisionnement pour chaque article répertorié.