Qu’est-ce que la gestion des services sur le terrain (FSM) ?

La gestion des services sur le terrain (FSM) consiste à coordonner les ressources d’une entreprise, y compris les employés et les équipements, dans le cadre d’activités et d’opérations en dehors de l’enceinte de l’entreprise.
La gestion des services sur le terrain implique généralement l’envoi de travailleurs ou de sous-traitants à l’extérieur des locaux de l’entreprise pour installer, entretenir ou réparer des équipements, des systèmes ou des actifs. Les gestionnaires de services sur le terrain assurent le suivi des ressources sur le terrain d’une organisation et coordonnent le travail des prestataires de service sur le terrain composés de services qualifiés, spécialisés ou exclusifs aux clients.
Activités de gestion des services sur le terrain :
Les solutions efficaces de gestion des services sur le terrain intègrent les données des systèmes de gestion des actifs de l’entreprise aux données distantes issues du terrain, y compris l’IoT et les appareils mobiles, pour aider l’entreprise à gérer ses ressources.
Avantages de la gestion des services sur le terrain :
Les responsables des techniciens de maintenance sont confrontés à de nombreux défis, notamment pour attirer et retenir les talents dans un contexte de diminution du vivier de talents, de personnel sous-qualifié, de coûts opérationnels croissants et d’un manque de technologie pour gérer des actifs complexes et des besoins de service croissants.
La clé pour gérer ces défis est d’utiliser un logiciel capable d’automatiser certaines tâches afin de réduire la pression sur votre personnel, d’améliorer le transfert des connaissances et de fournir des capacités qui constituent un support pour les techniciens agissant sur le terrain.
Les techniciens de maintenance mobile sont confrontés à des défis tels que des problèmes d’horaires, la capacité à obtenir des données essentielles, des problèmes de communication concernant les tâches et les déplacements répétés. Pour surmonter ces difficultés, les téléphones et les tablettes doivent offrir davantage de fonctionnalités CMMS au système central :
Enfin, de nombreuses entreprises ont mis en œuvre plusieurs solutions distinctes au fil du temps et disposent désormais de plusieurs outils qui ne fonctionnent pas ensemble. Pour que la gestion des services sur le terrain se déroule sans heurts, il est essentiel de disposer de solutions cohérentes, intégrées et de bout en bout, faciles à utiliser pour les équipes sur le terrain et fournissant des tableaux de bord qui offrent une visibilité globale des ressources à l’échelle de l’entreprise.
Le logiciel de gestion des services sur site aide les entreprises à gérer toutes les ressources impliquées dans les activités de gestion des services sur le terrain. Il peut aider les responsables et les techniciens à traiter les commandes, à automatiser la planification et la répartition, à suivre les tâches de service et de réparation, à gérer les contrats de service client, à collecter les paiements, etc.
Les capacités de gestion des services sur le terrain sont fournies par divers logiciels et solutions.
Logiciel mobile de gestion des services sur le terrain
Les capacités cloud et mobile proposées par certains logiciels de gestion des services sur le terrain permettent d’accéder à des communications en temps réel et permettent aux techniciens de bénéficier d’informations importantes et d’un support sur le terrain. Grâce aux capacités mobile, les techniciens de service sur le terrain peuvent capturer des images sur leurs appareils et accéder aux données des ressources distantes et des jumeaux numériques pour évaluer les causes premières des problèmes. Ils peuvent également étendre la collaboration avec des capacités d’IA et de RA qui deviennent de plus en plus courantes.
Logiciel de gestion d’actifs d’entreprise
Les logiciels de gestion d’actifs d’entreprise (EAM) aident les entreprises à entretenir et à contrôler leurs actifs et équipements opérationnels, sur et hors site. En centralisant les informations relatives aux actifs et en mettant en œuvre une surveillance et des analyses à distance alimentées par l’IA, les responsables de la maintenance peuvent maximiser l’utilisation des actifs, augmenter le temps de fonctionnement effectif et réduire les coûts opérationnels.
Système de gestion des stocks
Un système de gestion des stocks aide les entreprises à optimiser leurs stocks en termes de maintenance, de réparation et d’exploitation (MRO). Il peut fournir une vue précise et granulaire de la performance du stock MRO tout en fournissant des recommandations optimisées des niveaux de stock et de réapprovisionnement pour chaque article répertorié.
Les techniciens sont généralement chargés de la maintenance préventive ou prédictive et de la réparation des équipements sous garantie dans divers secteurs tels que l’automobile, l’aérospatiale, la défense, l’électronique, les produits industriels, les produits de consommation et bien d’autres encore.
Les techniciens de service doivent avoir accès aux détails des actifs et des stocks, notamment à la gestion du carburant, aux registres des chauffeurs, aux pièces détachées, aux horaires des compartiments et à d’autres données critiques pour les opérations ferroviaires, routières et aériennes.
Les techniciens doivent prendre en compte les informations géospatiales provenant d’actifs distants tout en tenant compte de la difficulté d’organisation des équipes au niveau des bons de fabrication et des délais.
Dans ce secteur, l’accent est mis sur la sécurité, la fiabilité, la conformité et la performance. Les entreprises peuvent réduire les coûts en normalisant et en rationalisant les pratiques de maintenance des services sur le terrain.
Face à la complexité croissante des actifs, la façon dont les entreprises gèrent leurs opérations de service sur le terrain doit évoluer. L’avenir de la gestion des services sur le terrain passe par l’autonomisation des techniciens connectés, quel que soit l’actif, à tout moment, en tout lieu et sur n’importe quel cloud.
Les techniciens de service sur le terrain utilisent des solutions qui fournissent des informations importantes à partir des appareils IoT quant à la manière et au moment où les équipements doivent être entretenus. Ils augmentent leur productivité grâce à l’automatisation, aux capacités mobiles et à la prise en charge de l’IA. Avec l’accès aux services numériques dans le cloud, les clients bénéficient également d’une meilleure expérience.
À l’avenir, ces technologies continueront de transformer la gestion des services sur le terrain.
L’optimisation automatisée des plannings basée sur l’IA aide les répartiteurs à mieux résoudre les problèmes et à améliorer la qualité et la productivité des ressources sur le terrain.
Au fur et à mesure que la technologie évolue, l’IA renforce les compétences et les besoins de formation des techniciens tout en tirant parti de la capacité d’analyse d’une infinité de données nouvelles et historiques.
La maintenance prédictive basée sur les données obtenues à partir des dispositifs de l’internet des objets (IoT) et le dépannage alimenté par la réalité augmentée (AR) permettront de limiter la maintenance des équipements et des actifs.
Le cloud hybride permet de mettre en place des plateformes opérationnelles intégrées et évolutives à l’infini qui relient les données et les connaissances au sein d’une organisation, de ses partenariats et de ses clients.
Donnez au technicien connecté les moyens d’effectuer une gestion mobile des actifs d’entreprise (EAM) intelligente pour gérer n’importe quel actif, à n’importe quel moment et n’importe où.
Bénéficiez d’une gestion intelligente des actifs, d’une surveillance, d’une maintenance prédictive et d’une fiabilité pour vos opérations de service sur le terrain au sein d’une plateforme unique.
Transformez les données en informations exploitables pour améliorer la sécurité sur le lieu de travail. Placez la conformité au centre de la sécurité afin de mieux identifier et éliminer les dangers.
Déverrouillez tout le potentiel des actifs de votre entreprise grâce à IBM Maximo Application Suite en unifiant les systèmes de maintenance, d'inspection et de fiabilité sur une seule plateforme. Il s'agit d'une solution cloud intégrée qui exploite la puissance de l'IA, de l'IdO et de l'analytique avancée pour maximiser la performance des actifs, étendre les cycles de vie des actifs et réduire les temps d'arrêt.