Qu’est-ce que la gestion informatique ?

Les plateformes IdO collectent et analysent les données des appareils et des capteurs, ce qui permet de résoudre les problèmes de manière proactive et d’améliorer la productivité. Les responsables informatiques peuvent rapidement obtenir des informations sur ce que l’organisation fait de bien et sur ce qu’elle pourrait améliorer.



L’apprentissage cognitif permet en outre à l’entreprise de dégager de la valeur IdO. Par exemple, il peut combiner plusieurs flux de données pour identifier des schémas et fournir plus de contexte qu’il n’y en aurait autrement. Les capteurs intelligents ont eux aussi le potentiel de s’autodiagnostiquer et de s’adapter à leur environnement sans nécessiter d’intervention humaine.