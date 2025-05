Qu’est-ce que le confidential computing ?

Pour protéger les données sensibles même pendant leur utilisation et étendre les avantages du cloud computing aux workloads sensibles. Lorsqu’il est utilisé conjointement avec le chiffrement des données au repos et en transit et avec un contrôle exclusif des clés, le confidential computing élimine le plus grand obstacle au transfert des ensembles de données sensibles ou hautement réglementés et des workloads d’application d’un environnement informatique sur site rigide et coûteux vers un écosystème de cloud public plus flexible et plus moderne.

Pour protéger la propriété intellectuelle. Le confidential computing ne se limite pas à la protection des données. Le TEE peut également être utilisé pour protéger une logique métier propriétaire, des fonctions analytiques, des algorithmes de machine learning ou des applications entières.

Pour collaborer en toute sécurité avec vos partenaires sur de nouvelles solutions cloud. Par exemple, l’équipe d’une entreprise peut combiner ses données sensibles avec les calculs propriétaires d’une autre entreprise pour créer de nouvelles solutions tout en préservant la confidentialité des données. Aucune des deux entreprises n’a besoin de partager contre sa volonté des données ou quelque chose qui relève de la propriété intellectuelle.

Pour éliminer les inquiétudes lors du choix des fournisseurs de cloud. Le confidential computing permet au chef d’entreprise de choisir les services de cloud computing qui répondent le mieux aux exigences techniques et commerciales de son organisation, sans se soucier du stockage et du traitement des données des clients, de la technologie propriétaire et d’autres actifs sensibles. Cette approche permet également d’atténuer les problèmes qui se présentent si le fournisseur de cloud propose des services commerciaux concurrents.

Pour protéger les données traitées en périphérie. L’edge computing est un cadre informatique distribué qui rapproche les applications d’entreprise des sources de données (comme les appareils IdO ou les serveurs edge locaux). Lorsque ce cadre est utilisé comme partie dans un modèle de cloud distribué, les données et les applications aux nœuds périphériques peuvent être protégées par le confidential computing.