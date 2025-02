Qu’est-ce qu’un hyperviseur ?

Les hyperviseurs forment la base sur laquelle reposent les pratiques modernes de virtualisation et sont essentiels aux centres de données, au cloud computing et aux environnements de bureau modernes.

Aujourd’hui, la virtualisation est une pratique courante au sein de l’infrastructure informatique des entreprises et constitue l’élément moteur de l’économie du cloud computing. Les logiciels de virtualisation, notamment les hyperviseurs, permettent aux fournisseurs de cloud de servir les utilisateurs en s’appuyant sur le matériel informatique physique existant de ces derniers. Ainsi, les utilisateurs achètent uniquement les ressources informatiques dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, et font évoluer ces ressources de manière rentable en fonction de l’augmentation de leur workload.

Les principaux fournisseurs de services cloud, à savoir Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM Cloud et Microsoft Azure, s’appuient sur la technologie de virtualisation pour proposer des services cloud tels que l’infrastructure en tant que service (IaaS), le logiciel en tant que service (SaaS) et la plateforme en tant que service (PaaS).

De plus, la technologie de virtualisation est essentielle à l’automatisation et favorise la création de workflows pour la gestion des services informatiques. Par exemple, elle permet d’automatiser des tâches telles que le déploiement et la configuration et renforce la sécurité et l’efficacité des ressources.

Enfin, la technologie de virtualisation, telle que les hyperviseurs, prend en charge l’hyperautomatisation, qui consiste à automatiser tout ce qui peut l’être au sein d’une organisation. Les entreprises qui adoptent l’hyperautomatisation cherchent à rationaliser leurs processus à l’aide de l’intelligence artificielle (IA), de l’automatisation robotisée des processus (RPA) et d’autres technologies afin qu’elles s’exécutent sans intervention humaine.

Selon un rapport de Research and Markets, le marché mondial de la virtualisation des centres de données était estimé à 7,3 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 21,1 milliards de dollars à l’horizon 2030, avec un TCAC de 16,3 % pour la période 2023–2030.1