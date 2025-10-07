Qu’est-ce que le Desktop-as-a-Service (DaaS) ?

Le poste de travail à la demande (« Desktop-as-a-Service », ou DaaS) est un service qui virtualise intégralement le poste de travail dans le cloud, notamment les systèmes d’exploitation, les applications, les fichiers et les préférences utilisateur. Les postes de travail s’exécutent sur des machines virtuelles hébergées sur une infrastructure de calcul, de stockage et de mise en réseau gérée par le fournisseur de cloud. Pour accéder à leur bureau virtuel, les utilisateurs peuvent utiliser un large éventail d’appareils tels que les PC, les ordinateurs portables, les tablettes et certains smartphones.

Bon nombre d’entreprises cherchent à remplacer le modèle de bureau traditionnel, qui oblige les administrateurs informatiques à installer un système d’exploitation et des applications sur l’appareil de chaque collaborateur. Avec ce modèle, le temps et le budget consacrés à installer des logiciels, à gérer les mises à niveau et les mises à jour, ou encore à tenter de sécuriser les appareils, sont souvent trop importants.

Le modèle traditionnel de déploiement des postes de travail est également peu adapté à une main-d'œuvre de plus en plus mobile, exerçant son travail à distance. Souvent en télétravail ou en déplacement, les salariés utilisent désormais divers appareils tels que les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les appareils mobiles. Pour augmenter la productivité des travailleurs à distance et mobiles, les entreprises doivent offrir une expérience utilisateur efficace et cohérente sur tous ces appareils. En effet, les travailleurs doivent pouvoir facilement accéder aux mêmes applications et données, quel que soit l’appareil utilisé.

La sécurité doit rester une priorité absolue pour les entreprises en quête de nouvelles solutions de mise à disposition des applications et des données. Il faut éviter à tout prix que les données ne tombent en de mauvaises mains, notamment en cas de perte ou de vol de l’appareil.

La réponse, c’est peut-être le modèle DaaS. Munie d’une solution DaaS efficace, votre entreprise pourra faciliter et uniformiser l’accès aux applications et aux données, quel que soit l’appareil utilisé, protéger les informations sensibles, simplifier la gestion et réduire les dépenses.