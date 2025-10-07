Qu’est-ce que le Desktop-as-a-Service (DaaS) ?

Le poste de travail à la demande (« Desktop-as-a-Service », ou DaaS) est un service qui virtualise intégralement le poste de travail dans le cloud, notamment les systèmes d’exploitation, les applications, les fichiers et les préférences utilisateur. Les postes de travail s’exécutent sur des machines virtuelles hébergées sur une infrastructure de calcul, de stockage et de mise en réseau gérée par le fournisseur de cloud. Pour accéder à leur bureau virtuel, les utilisateurs peuvent utiliser un large éventail d’appareils tels que les PC, les ordinateurs portables, les tablettes et certains smartphones.
Bon nombre d’entreprises cherchent à remplacer le modèle de bureau traditionnel, qui oblige les administrateurs informatiques à installer un système d’exploitation et des applications sur l’appareil de chaque collaborateur. Avec ce modèle, le temps et le budget consacrés à installer des logiciels, à gérer les mises à niveau et les mises à jour, ou encore à tenter de sécuriser les appareils, sont souvent trop importants.
Le modèle traditionnel de déploiement des postes de travail est également peu adapté à une main-d'œuvre de plus en plus mobile, exerçant son travail à distance. Souvent en télétravail ou en déplacement, les salariés utilisent désormais divers appareils tels que les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les appareils mobiles. Pour augmenter la productivité des travailleurs à distance et mobiles, les entreprises doivent offrir une expérience utilisateur efficace et cohérente sur tous ces appareils. En effet, les travailleurs doivent pouvoir facilement accéder aux mêmes applications et données, quel que soit l’appareil utilisé.
La sécurité doit rester une priorité absolue pour les entreprises en quête de nouvelles solutions de mise à disposition des applications et des données. Il faut éviter à tout prix que les données ne tombent en de mauvaises mains, notamment en cas de perte ou de vol de l’appareil.
La réponse, c’est peut-être le modèle DaaS. Munie d’une solution DaaS efficace, votre entreprise pourra faciliter et uniformiser l’accès aux applications et aux données, quel que soit l’appareil utilisé, protéger les informations sensibles, simplifier la gestion et réduire les dépenses.
À l’instar du DaaS, les solutions d’infrastructure de bureau virtuel (VDI) fournissent, à partir d’un centre de données, des postes de travail virtuels accessibles sur divers appareils. Cependant, les infrastructures de type VDI sont souvent situées sur site et généralement gérées par l’équipe informatique de l’entreprise.
Avec le modèle DaaS, l’infrastructure de calcul, de stockage et de mise en réseau est gérée par un fournisseur de cloud. Les entreprises qui font le choix du DaaS peuvent gérer elles-mêmes le système d’exploitation, les applications, l’antivirus et tout autre aspect du poste de travail, ou faire appel à un fournisseur tiers de services gérés.
Le DaaS offre tous les avantages d’un service géré dans le cloud. Par exemple, en choisissant le poste de travail à la demande, vous évitez les frais initiaux élevés liés à la création d’une infrastructure de bureau virtuel sur site. En général, le modèle d’abonnement DaaS ne demande pas d’investissement initial. Vous vous libérez également des tâches de gestion requises pour prendre en charge, entretenir, corriger et mettre à niveau une infrastructure de bureau virtuel.
N’hésitez pas à consulter l’article « Qu’est-ce que l’infrastructure de bureau virtuel (VDI) ? » pour en savoir plus.
Le modèle DaaS a fait ses preuves dans de nombreuses situations :
Centre d’appel, travail à temps partiel et travail par roulement : prise en charge des centres d’appel ou d’autres environnements de travail par roulement, où chaque poste de travail accueille plusieurs collaborateurs au cours d’une même journée. Avec l’approche DaaS, chacun d’entre eux dispose de ses propres identifiants de connexion pour accéder à l’ordinateur.
Développeurs de logiciels : au lieu de jongler avec plusieurs ordinateurs ou de gérer plusieurs systèmes d’exploitation sur le même ordinateur, les développeurs peuvent facilement accéder à plusieurs postes de travail virtuels différents. Vous pourrez donc accélérer les tests et améliorer votre démarche qualité, tout en acquérant moins d’appareils.
Professionnels de santé : le personnel médical peut accéder aux applications, aux notes et aux dossiers patient à partir de n’importe quel ordinateur de l’établissement. Les données et les applications sont toutes stockées dans un cloud certifié HIPAA pour protéger les informations des patients. Si un ordinateur portable venait à être volé, le risque de violation de données serait minime.
Laboratoires universitaires : les étudiants et les enseignants peuvent accéder à leur travail en se connectant à leur bureau virtuel à partir de n’importe quel ordinateur (salle informatique, locaux administratifs, bibliothèque ou résidence universitaire). Pour rendre les applications onéreuses accessibles au plus grand nombre, les universités peuvent autoriser les étudiants à partager un poste de travail à distance.
Travail saisonnier ou à durée déterminée : lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, nul besoin de vider et de reconfigurer l’ordinateur dont il s’est servi. Vous pouvez provisionner un nouveau poste de travail virtuel et supprimer l’ancien en quelques minutes seulement. Vous pouvez facilement ajouter ou retirer des utilisateurs, ce qui est idéal en cas de taux de rotation élevé.
Télétravail et déplacements : vous pourrez augmenter la productivité de vos travailleurs à distance et mobiles, tout en renforçant la sécurité des données. Avec le DaaS, vos collaborateurs sont libérés des contraintes physiques (ordinateur attitré et emplacement fixe). Ils peuvent accéder à leurs fichiers en toute sécurité, et ce à partir de n’importe quel ordinateur ou appareil mobile, partout dans le monde.
Fusions-acquisitions : grâce au modèle DaaS, vous pouvez ajouter une multitude de nouveaux collaborateurs au réseau de votre entreprise, sans avoir besoin d’installer des ordinateurs supplémentaires dans vos locaux. Les nouveaux arrivants peuvent utiliser l’équipement dont ils disposaient déjà pour accéder à vos applications et fichiers.
Le modèle DaaS vous tente ? Il convient de noter que si vous optez pour cette approche, il vous appartient d’assurer la gestion des licences, de votre système d’exploitation et de vos applications. Il est important de prendre en compte les coûts liés à l’acquisition de logiciels et à la gestion informatique avant de mettre en place votre solution DaaS.
Les solutions DaaS sont souvent privilégiées par les entreprises au sein desquelles un nombre important de salariés partagent le même environnement de bureau. Gérer plusieurs environnements distincts peut s’avérer chronophage et laborieux.
Avant d’adopter le modèle DaaS, veillez à évaluer vos besoins pour éviter les dépenses excessives ou un déploiement insuffisant.
Pour commencer, déterminez vos besoins en matière de performance. Avez-vous besoin de processeurs virtuels (vCPU) particulièrement puissants pour réaliser des animations 3D complexes ? Ou encore d’un système rationalisé pour les applications de productivité ? Identifier vos besoins vous permettra de déployer la puissance la plus adaptée pour réduire vos coûts, tout en équipant votre personnel des outils nécessaires pour réussir.
Alors que vous confierez la gestion de l’infrastructure à votre fournisseur cloud, votre équipe informatique devra probablement se charger de renforcer votre infrastructure réseau. Un fournisseur DaaS efficace saura minimiser la latence en affectant un hôte dédié à chaque locataire, mais la vitesse et la réactivité de vos postes de travail virtuels dépendront de la bande passante de votre site. Vos connexions devront être rapides, fiables et puissantes pour garantir une expérience utilisateur fluide. Qui dit réseaux puissants dit maintenance qualifiée. Veillez à disposer des compétences nécessaires pour prendre en charge cette infrastructure.
Le DaaS étant une solution à la demande, évitez d’acheter vos licences en excès. Si certains de vos collaborateurs travaillent par roulement ou à temps partiel et n’ont pas besoin d’un accès simultané, vous pouvez réduire vos coûts grâce au partage de licences. Une même licence permet d’accéder à plusieurs postes de travail virtuels, mais pas simultanément.
Dizzion Managed DaaS on IBM Cloud est une solution de poste de travail à la demande qui s’appuie sur VMware et qui est basée sur IBM Cloud.
Dizzion Managed DaaS on IBM Cloud aide les entreprises à créer un environnement de télétravail agile à l’aide de bureaux dans le cloud pour optimiser les performances, la sécurité et la conformité des utilisateurs finaux. La solution peut prendre en charge plusieurs cas de figure complexes, y compris des fonctionnalités vocales et vidéo en streaming, l’utilisation sur des appareils personnels conformes et des charges de travail riches en médias.