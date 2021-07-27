Qu’est-ce que l’automatisation ?

L’automatisation devient de plus en plus omniprésente dans le monde moderne et a d’innombrables applications, notamment : des applications d’entreprise telles que l’automatisation des processus métier (BPA), les AIOps et l’automatisation commerciale, des applications d’automatisation industrielle telles que la robotique utilisée dans la fabrication automobile, et des applications grand public telles que la domotique.



Les logiciels et les technologies d’automatisation sont utilisés dans un large éventail de secteurs, de la finance à la santé, des services publics à la défense, et pratiquement partout ailleurs. L’automatisation peut être exploité dans tous les aspects des fonctions de l’entreprise, et les organisations qui la maîtrisent le mieux sont en mesure d’acquérir un avantage concurrentiel significatif.

Les organisations exploitent l’automatisation pour accroître la productivité et la rentabilité, améliorer le service et la satisfaction des clients, réduire les coûts et les erreurs opérationnelles, respecter les normes de conformité, optimiser l’efficacité opérationnelle et bien plus encore. L’automatisation est un élément clé de la transformation numérique, et est inestimable pour aider les entreprises à évoluer.