Qu’est-ce que l’optimisation des coûts liés au cloud ?

Le transfert des données et des applications des centres de données classiques sur site vers l’infrastructure cloud offre aux entreprises la possibilité de réaliser des économies significatives en accélérant l’innovation, en conservant un avantage concurrentiel et en améliorant l’interaction avec les clients et les employés. De plus, avec la plupart des fournisseurs de cloud public, l’infrastructure informatique devient une dépense opérationnelle facturée à l’usage. Vous pouvez augmenter ou réduire vos ressources cloud pour répondre à la demande, et les coûts suivront. Cependant, les coûts des services cloud peuvent être plus élevés que prévu, c’est pourquoi il est essentiel de surveiller et d’optimiser vos dépenses cloud.

L’optimisation des coûts liés au cloud associe stratégies, techniques, bonnes pratiques et outils pour vous permettre de réduire vos dépenses, de rentabiliser l’exécution de vos applications dans le cloud et de maximiser votre valeur métier.

Il peut être difficile de surveiller les indicateurs et de comparer les données lorsque vous faites appel à plusieurs fournisseurs cloud avec différents tableaux de bord, et il peut être facile de faire des dépenses excessives. Que vous utilisiez IBM Cloud, Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure ou une combinaison de plateformes, il est essentiel de comprendre, d’évaluer et d’optimiser ce que vous dépensez pour les opérations cloud.