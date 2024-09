La FinOps Foundation énonce six principes pour guider la prise de décision fondée sur les données dans le modèle FinOps. Ces principes ne sont pas hiérarchisés mais doivent être utilisés conjointement tout au long du cycle de vie FinOps.6

Les équipes doivent collaborer. Il est impératif que les équipes collaborent pour améliorer les pratiques FinOps et réaliser des progrès continus en matière d'efficacité et d'innovation. La collaboration entre les équipes interfonctionnelles peut permettre aux opérations financières de s'aligner sur la vitesse et la granularité des technologies de l'information, donner aux ingénieurs les moyens de traiter les coûts comme ils le feraient pour d'autres indicateurs d'efficacité, et contribuer à établir une gouvernance et des contrôles normalisés autour de la gestion et de l'utilisation du cloud.

Chacun est responsable de l’usage qu’il fait du cloud. La visibilité acquise au cours de la phase initiale d'information donne aux équipes chargées des fonctionnalités et des produits la vision nécessaire pour gérer efficacement leur utilisation du cloud et limiter les dépenses à leur budget prédéfini. Établir des objectifs et en assurer le suivi en équipe permet de responsabiliser les équipes dès le départ.

Une équipe centralisée au service de FinOps. FinOps est un processus distribué, qui implique l'ensemble de l'organisation, mais qui doit être pris en charge par une équipe centralisée. Une équipe FinOps dédiée peut comparer les fournisseurs de cloud et les services, et profiter de remises liées à une utilisation engagée, d'instances réservées, de mises à niveau et de remises sur le volume. Un processus d'achat centralisé donne également à une équipe expérimentée la responsabilité de gérer les négociations tarifaires et la répartition des coûts entre les équipes.

Les rapports doivent être accessibles et ponctuels. Ces rapports favorisent une prise de décision plus efficace, notamment en prenant des initiatives correctives en cas de ressources insuffisantes ou excessives et en exploitant les possibilités d'automatisation qui favorisent le progrès continu. La maîtrise des workflows, le dimensionnement des ressources et la prévision des besoins en services cloud en temps quasi réel sont des éléments clés de la réussite des FinOps.

Les décisions reposent sur la valeur commerciale du cloud. Les FinOps ne sont pas simplement une stratégie de réduction des coûts, mais une pratique conçue pour maximiser la valeur de l'entreprise. À ce titre, la valeur doit guider toutes les décisions. Des outils tels que l'analyse des tendances et des écarts peuvent aider les équipes à comprendre les hausses de coûts, tandis que l'analyse comparative interne et entre pairs peut aider à évaluer les performances de l'entreprise. Plutôt que de réduire les coûts par réflexe lorsque les dépenses augmentent, l'évaluation globale des coûts, de la croissance et des performances permet aux équipes de prendre des décisions basées sur la valeur.

Profitez du modèle de coût variable du cloud. Pour rentabiliser au maximum les dépenses liées au cloud, les entreprises doivent tirer parti des possibilités d'économies offertes par le modèle de tarification du cloud. Il s'agit notamment de comparer les options tarifaires et les remises sur l'utilisation proposées par les différents fournisseurs de services et de redimensionner les instances et les services acquis.