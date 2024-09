Qu'est-ce que l'informatique verte ?

L'informatique verte (aussi appelée green computing ou informatique durable) vise à concevoir, fabriquer, utiliser et éliminer les ordinateurs, les puces et les autres composants technologiques et périphériques de façon à limiter l'impact sur l'environnement, notamment en réduisant les émissions de carbone et la consommation d'énergie des fabricants, des centres de données et des utilisateurs finaux. L'informatique verte englobe également le choix de matières premières issues de sources durables, la réduction des déchets électroniques et la promotion du développement durable grâce à l'utilisation de ressources renouvelables.

L'impact positif potentiel de l’informatique verte sur l’environnement est considérable. Le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) est responsable de 1,8 à 3,9 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. De plus, les centres de données représentent 3 % de la consommation énergétique totale annuelle, soit une augmentation de 100 % au cours de la dernière décennie.

« La demande énergétique et la production de carbone de l'informatique et de l'ensemble du secteur des TIC doivent être considérablement modérées si l'on veut ralentir le changement climatique à temps afin d'éviter des dommages environnementaux catastrophiques », selon un rapport publié par l'Association for Computing Machinery (lien externe à ibm.com).

Chaque aspect des technologies de l’information modernes, de la plus petite puce au plus grand centre de données, est associé à un coût carbone, et l’informatique verte vise à le réduire. Les fabricants de technologies jouent un rôle dans l’informatique verte, tout comme les entreprises, les organisations, les gouvernements et les particuliers qui utilisent la technologie. Qu’il s’agisse de centres de données massifs mettant en place des politiques visant à réduire la consommation d’énergie ou de personnes choisissant de ne pas utiliser d’écrans de veille, l’informatique verte présente de multiples facettes et implique une myriade de décisions à tous les niveaux.