Le DevOps vise à accélérer la livraison de logiciels de qualité supérieure, en automatisant et en intégrant les efforts des équipes chargées du développement et des opérations. En reliant ces unités autrefois cloisonnées, les entreprises sont en mesure d’élaborer un processus de développement et de livraison de logiciels qui allie communication continue, collaboration et responsabilité partagée. Il en résulte des workflows plus rapides et des processus optimisés pour répondre à la demande sans cesse croissante des utilisateurs de logiciels, à savoir des fonctionnalités toujours plus innovantes, ainsi qu’une performance et une disponibilité toutes deux constantes.

Avec le modèle DevOps, les équipes informatiques soutiennent les processus de développement et de test logiciels en fournissant une assistance pour la configuration, l’installation et le dépannage, mais aussi en assurant la gestion des bases de données et de l’infrastructure réseau. Elles veillent également à ce que l’infrastructure réponde aux besoins de l’équipe de développement. Pour ce faire, elles peuvent s’appuyer sur des outils de gestion des ressources applicatives qui garantissent que les applications disposent promptement des ressources dont elles ont besoin.

Tout au long du cycle de vie DevOps, les équipes informatiques et de développement tâchent d’identifier les dépendances et de détecter les problèmes, souvent à l’aide de l’automatisation. Les équipes DevOps et ITOps utilisent des outils APM (analyse de performance des applications) et d’observabilité pour analyser automatiquement la cause racine des problèmes et recevoir un feedback immédiat à chaque étape du pipeline de livraison, dès lors qu’un nouveau code est déployé ou qu’une modification est apportée au système. Cette collaboration assure un déroulement fluide et efficace des pipelines de livraison continue et de déploiement, afin d’accélérer la mise sur le marché des applications et d’apporter des améliorations.