L’Agent Builder d’IBM watsonx Orchestrate permet de créer des agents d’IA générative sans devoir écrire une seule ligne de code. Créez facilement des agents capables de répondre à des questions en vous appuyant sur votre propre contenu et en interagissant avec les systèmes que vous utilisez déjà. Combinez plusieurs agents pour des résultats plus puissants, tout en maintenant une expérience utilisateur centralisée et en définissant des garde-fous pour garantir un comportement fiable.