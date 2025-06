Qu’est-ce que la gestion des API ?

Pour de nombreuses entreprises, l’utilisation d’API dans leurs opérations quotidiennes n’est pas un concept nouveau. Cependant, pour celles qui ont besoin de gérer les intégrations d’API sur un nombre plus important de systèmes et d’applications, la reconstruction de ces intégrations à partir de zéro peut être chronophage, fastidieuse et épuiser les ressources internes. La gestion des API offre une plus grande flexibilité lors de la réutilisation des intégrations d’API et permet de gagner du temps et de l’argent sans compromettre la sécurité.

L’un des principaux avantages d’une solution de gestion des API réside dans la possibilité de déployer et de réutiliser rapidement et efficacement les actifs d’intégration. En gérant toutes les API à partir d’une plateforme unifiée et centralisée, les entreprises peuvent facilement partager la documentation API et les constructions de codage entre les équipes. Cette approche réduit considérablement les coûts de développement et les délais de mise sur le marché. Les plateformes de gestion des API permettent également d’assurer la sécurité des services existants en suivant l’utilisation des API et en permettant l’intégration de protocoles de sécurité de pointe, notamment OAuth, JWT et OpenID.